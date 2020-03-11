كلوب للاعبيه: احترموا أتليتكو مدريد ولكن

وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رسالة إلى لاعبيه قبل مواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا طالبهم فيها بالثقة في أنفسهم وبذل قصارى جهدهم من أجل عبور عقبة الفريق الإسباني.

ويستعد ليفربول لاستقبال أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء على ملعب أنفيلد بحضور الجماهير.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما نواجه تحدياً خلال السنوات الأخيرة نكون على قدره. نعطي كل ما لدينا لتجاوزه. الضغط يدفعنا، وأحيانا يكون إيجابياً".

وأضاف "يجب أن نحترم أتليتكو لكن أيضاً يجب ألا نتجاهل صفاتنا. لدينا موهبة ورغبة وإيمان. لدينا لاعبون عالميون وأشخاص رائعون".

وتابع "الأهم هو معرفة أنه أمامنا عمل يجب إنجازه ولا يجوز التفكير ولو لثانية واحدة في أن إنجازاتنا السابقة سيكون لها تأثير. لمجرد أننا فعلنا شيئاً من قبل لا يعني أنه يمكن حدوثه مرة أخرى، يجب أن نقدم الأداء الذي يجعله يحدث".

وأكمل "يجب على كل من يأتي إلى آنفيلد الليلة أن يرغب في عيش اللحظات السابقة مجدداُ، ولهذا يوجه مجهوده من أجل تكرارها. ستكون الجماهير واللاعبين في أقصى تركيز أمام الزوار، وسنكون مستعدين لمواجهة تعطشهم للانتصار".

ليفربول حقق عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف نهائي الموسم الماضي، بعدما خسر بثلاثية نظيفة في الذهاب ثم اقتنص بطاقة العبور للنهائي بالفوز 4-0 في أنفيلد.

وواصل "الرغبة في تحقيق الشيء ليست كافية، الأمر يتعلق بالعمل الجاد. نحن لا نفكر في أن الأمور ستحدث لمجرد أن أنفيلد أبوابه مفتوحة والجماهير بداخله".

وشدد كلوب "في مثل هذه الليالي يكون جمهور ليفربول هو العنصر الحاسم. هو مصدر قوة خاص لنا، ونعتز كثيراً بتأثيره الإيجابي علينا".

وأتم المدرب الألماني "كما هو الحال دائماً رسالتي للجماهير واللاعبين متشابهة. كونوا أنفسكم وثقوا في أنفسكم وافعلوا أفضل ما لديكم. هذا هو ما أطلبه".

سيحاول حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الاستمرار في البطولة وعبور عقبة أتليتكو مدريد الذي هزمه بهدف في الذهاب.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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