رسميا - نبيل معلول مدربا لمنتخب سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين نبيل معلول كمدرب لمنتخب سوريا.

وقال معلول عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سعيد بتعييني كمدرب للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله".

وأضاف "شكرا للاتحاد السوري لكرة القدم على حسن الاستقبال".

ونشر معلول صورا تجمعه بمسؤولي الاتحاد السوري قبل توقيع العقود.

في دمشق تمهيداَ لتوقيع عقد رسمي لتدريب المنتخب الوطني السوري pic.twitter.com/77rEwXiPZJ — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 11, 2020

ويخوض معلول تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب السوري ويعمل للمشاركة للنسخة الثانية على التوالي بعد قيادة تونس في روسيا 2018.

وسبق لمعلول قيادة منتخبي تونس والكويت من قبل، كما تولى القيادة الفنية لأندية الترجي التونسي والجيش القطري والدحيل القطري.

معلول كان مدربا للدحيل القطري في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019 قبل الرحيل بسبب سوء النتائج.

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