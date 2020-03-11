رسميا - نبيل معلول مدربا لمنتخب سوريا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 12:35

كتب : FilGoal

نبيل معلول

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين نبيل معلول كمدرب لمنتخب سوريا.

وقال معلول عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سعيد بتعييني كمدرب للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله".

وأضاف "شكرا للاتحاد السوري لكرة القدم على حسن الاستقبال".

أخبار متعلقة
أجايي: تخطينا منافسا عنيدا في دوري الأبطال.. والجمهور اعتاد أن يكون الدوري لـ الأهلي الأهلي يعلن مدة غياب جيرالدو.. وبرنامج تأهيلي لـ معلول رسميا – أولمبياكوس يعلن سلامة كوكا ورفاقه بعد تحليلات فيروس كورونا مجاهد: أبو ريدة لن يترشح لرئاسة كاف.. وأشك في نزول شوبير أمامه في اتحاد الكرة

ونشر معلول صورا تجمعه بمسؤولي الاتحاد السوري قبل توقيع العقود.

ويخوض معلول تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب السوري ويعمل للمشاركة للنسخة الثانية على التوالي بعد قيادة تونس في روسيا 2018.

وسبق لمعلول قيادة منتخبي تونس والكويت من قبل، كما تولى القيادة الفنية لأندية الترجي التونسي والجيش القطري والدحيل القطري.

معلول كان مدربا للدحيل القطري في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019 قبل الرحيل بسبب سوء النتائج.

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال

نادر شوقي: تضارب التصريحات حول إصابة رمضان يضر الأهلي

وكيلهما: أحداد لن يلعب لو رفض مرتضى.. وبوطيب لم يتقدم بشكوى دولية ضد الزمالك

عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد

نادر شوقي: فتحي لم يوقع لناد آخر.. تأخر التجديد له علامة استفهام

نبيل معلول سوريا منتخب سوريا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مبابي يشارك في تدريب سان جيرمان بعد ساعات من مخاوف إصابته بالكورونا 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جنش يكشف.. إصابة جديدة عطلت عودته للزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب أوناجم ضد الاتحاد السكندري 27 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول وأتلتيكو مدريد.. لأن جحيم أنفيلد لن يسجل الأهداف 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائد ليفربول: اللعب في أنفيلد أمام أتليتكو مدريد لا يعني ضمان التأهل 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. لتخطي أزمة الخروج المتكرر خلف الأبواب المغلقة 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح ضد أتليتكو مدريد.. لتخطي إيان راش ومعادلة ريفالدو 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصير الأولمبياد – تأجيل لـ عامين أم تقام في موعدها.. تضارب في تصريحات طوكيو ساعة | حلم طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك