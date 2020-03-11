أجايي: تخطينا منافسا عنيدا في دوري الأبطال.. والجمهور اعتاد أن يكون الدوري لـ الأهلي

قال جونيور أجايي جناح الأهلي إن فريقه تخطى منافسا عنيدا في دوري أبطال إفريقيا، وهو صن داونز الجنوب إفريقي، كما تحدث عن موقف فريقه في بطولة الدوري.

وتحدث أجايي للموقع الرسمي للأهلي قائلا: "تصدر بطولة الدوري الممتاز لا يعني أن الفريق حسم اللقب، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والانطلاقة القوية في المسابقة".

وأردف "الجماهير العاشقة للأهلي دائما ما تنتظر بطولة الدوري الممتاز، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه، لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الإنتصارات".

وأشار المهاجم النيجيري، إلى أن "المنافسة في بطولة الدوري الممتاز تسير بالتوازي مع مشوار الفريق في بطولة دوري إفريقيا، واللاعبون لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها".

وأوضح أجايي أن "الأهلي تخطى منافسا عنيدا في البطولة الإفريقية، وهو فريق صن داونز، الذي قدم مباريات قوية في نسخة البطولة الحالية، ويعيش حالة من الاستقرار الفني بوجود بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية لفترة تصل إلى 7 سنوات متصلة".

وشدد المهاجم النيجيري الموقوف عن مواجهة سموحة "الأهلي كانت لديه الرغبة القوية في حسم الصعود إلى نصف النهائي، وظهر ذلك من مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، ومباراة العودة التي انتهت بالتعادل في بريتوريا وكان بإمكان الأهلي أن يحقق الفوز، ولكن في النهاية حسم الصعود بجدارة إلى نصف النهائي".

وتطرق أجايي، للحديث عن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي ستقام في مايو المقبل، مؤكدا أن تركيز الأهلي في الوقت الحالي ينصب على مواجهات الدوري الممتاز، ولكن بشكل عام مواجهة الوداد لن تكون سهلة على الفريقين، ومن المؤكد أن الفريق سيستعد بكل قوة لهذه المواجهة في الوقت المناسب.

وأشاد المهاجم النيجيري بتعامل ريني فايلر، المدير الفني للفريق، موضحا أنه "كثيرا ما يعقد جلسات جماعية أو فردية مع اللاعبين لتوصيل معلومة وتصويب أخطاء والعمل المستمر من أجل الوصول بالفريق إلى الأفضل محليا وإفريقيا".

ووجه جونيور أجايي، رسالة إلى جماهير الأهلي طالبهم فيها بالاستمرار في الوقوف وراء الفريق ودعمه من أجل تحقيق طموحاتهم ورغباتهم في التتويج بالبطولات وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تنتظرها الجماهير ويتمسك اللاعبون بتحقيق حلم الفوز بها واستعادتها من جديد بعد غيابها فترة طويلة عن النادي.

ونجح جونيور أجايي في صناعة الهدف الأول في فوز الأهلي على صن داونز بهدفين دون رد بلقاء الذهاب والذي ساعد على تأهل الأحمر لنصف النهائي، كما ساهم هذا الموسم بتسجيل 7 أهداف وصناعة 4 أهداف.

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