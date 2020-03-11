روبرتسون: 3 أشياء تجعلنا نعبر عقبة أتليتكو مدريد

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

هندرسون - ليفربول - ولفرهامبتون

يرى أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن فريقه يمكنه عبور عقبة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لو فعل 3 أشياء بنجاح.

ويستعد ليفربول لاستقبال أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن لم نسدد على المرمى في مباراة الذهاب، وإذا تكرر الأمر يوم الأربعاء، فلن يكون التأهل من نصيبنا".

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وأضاف "لقد دان الاستحواذ لنا هناك، وأعتقد أننا سنكون الفريق صاحب النسبة الأعلى من الاستحواذ على الكرة في الإياب أيضًا، ولكن الأمر يتوقف على استفادتنا من هذا الاستحواذ وخلق الفرص التهديفية والحسم أمام المرمى".

وتابع المدافع الاسكتلندي "سندخل مباراة الأربعاء ونحن متأخرين بهدف، ولذلك علينا أن نخلق عددًا كبيرًا من الفرص وأن نحسن استغلالها".

وأكمل "يجب علينا أيضًا أن نكون في كامل تركيزنا أمام الهجمات التي سيقومون بها لنحافظ على نظافة شباكنا، وهذا سيزيد من فرصنا في التأهل بالطبع".

وأتم "نحتاج لتقديم أداء قوي للغاية، فنحن نستطيع أن نتسبب في العديد من المتاعب لأي فريق عندما نظهر بمستوانا المعهود".

سيحاول حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الاستمرار في البطولة وعبور عقبة أتليتكو مدريد الذي هزمه بهدف في الذهاب.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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