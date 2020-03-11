الأهلي يعلن مدة غياب جيرالدو.. وبرنامج تأهيلي لـ معلول

أعلن الأهلي أن محترفه الأنجولي جيرالدو سيغيب عن صفوف الفريق لأسبوعين.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن اللاعب "أجرى أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز بجنوب إفريقيا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي، وكشفت الأشعة تعرضه لجزع في الكاحل يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، على أن يعود من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية".

وأجرى جيرالدو، أشعة في القاهرة فور وصول بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح يوم الإثنين الماضي، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات.

وبدأ الجناح الأنجولي، تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي يوم الثلاثاء.

وفي المقابل، يخضع علي معلول ظهير الفريق الأيسر لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية.

وفضل الجهاز الطبي بالنادي منح معلول، الوقت الكافي للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صن داونز حسبما أعلن النادي.

ووضع الجهاز الطبي بالنادي برنامج تأهيلي لتجهيز معلول، الذي خرج من قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إطار منافسات الأسبوع الـ18 في مسابقة الدوري.

الأهلي أيضا أعلن جديد حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويقوم فتحي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب مختار التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.

وكان حمدي فتحي، قد عاد مؤخرا من ألمانيا، بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف ماير، الذي أكد في تقريره أن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه في مقر النادي، يسير بصورة نموذجية، وطالبه بالاستمرار في تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي

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وكان لاعب وسط الأهلي قد خضع لجراحة غضروف الركبة بعد تعرضه لقطع خلال فترة انضمامه لصفوف المنتخب في نوفمبر الماضي.

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