صاحب هاتريك الركلات الحرة يسترجع الذكريات: معوض قال إني أصعب منافسيه.. والعراقي خليفتي

في تاريخ الدوري المصري الذي تم أرشفته على الأقل، لم يسجل أي لاعب هاتريك من ركلات حرة غير محمود عبد الرازق "شيكابالا" سوى محسن هنداوي ظهير أيمن غزل المحلة وسموحة السابق.

هنداوي أحد الأسماء التي برزت خلال تاريخ الدوري المصري، بـ23 هدفا معظمهم من ركلات حرة، ومازالت قصته مستمرة في القسم الثالث بـ10 أهداف هذا الموسم من ركلات حرة.

FilGoal.com تحدث مع هنداوي الذي يلعب حاليا لفريق شباس الشهداء وانتشر له فيديو مؤخرا يسجل بطريقته المعهودة ليقول "مستمتع بردود الأفعال حول ذلك الأمر، لأن الموهبة والاجتهاد ستظل في ذاكرة المتابعين".

ماذا حدث لهنداوي بعد رحيله عن الدوري الممتاز؟

صاحب الـ38 عاما لعب للدوري الممتاز للمرة الأخيرة في عام 2013 مع سموحة، قبل أن ينتقل للسكة الحديد في الدرجة الثانية ثم انتقل إلى فريق مسقط رأسه دسوق قبل أن يقرر الاعتزال.

ولكن مقابلة هنداوي مع رئيس مجلس إدارة مركز شباب شباس الشهداء غيرت قراره: "أعجبتني إدارته للمركز لأنه هو من يقوم بالصرف على الفريق، وشاركت معهم، وصعدنا الموسم الماضي للقسم الثالث بل وقدت الفريق فنيا في إحدى المباريات".

وأردف "هذا الموسم، أحرزت 10 أهداف من ركلات ثابتة".

وأكمل هنداوي "سعيد بتاريخي، وباستمراري حتى الآن. على المستوى الدولي انضممت للمنتخب الأولمبي مع شوقي غريب في 2002، وشاركت في بطولتي كأس العالم العسكرية 2007 و2009، وحققت لقب بطولة الألعاب العربية مع المنتخب في 2007".

هنداوي الذي قرر الاعتزال بنهاية الموسم المقبل، سجل من قبل هاتريك في مرمى المقاولون بقميص طلائع الجيش، قال إن "سيد معوض قال إن محسن هنداوي أخطر من واجهه، وأنا أرى أن معوض هو أصعب من واجهت، بل كان الأفضل في تاريخ مصر في مركزه".

وعمن يرى فيه خليفته في الملاعب قال هنداوي "كريم العراقي، ظهير أيمن المنتخب الأولمبي والنادي المصري، هو من يذكرني حاليا بمحسن هنداوي، أما الأفضل حاليا فهو محمد هاني".

وأتم هنداوي باختيار عبد الله السعيد كأحسن لاعب في مصر حاليا، ووجه رسالة لجمهور غزل المحلة لأن "مكانته الطبيعية في المربع الذهبي للدوري الممتاز".

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