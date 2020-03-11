تقرير: بوجبا يرغب في تجديد عقده

يفكر بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في تجديد تعاقده مع فريقه رغم تزايد تقارير رحيله عن صفوف الشياطين الحمر خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال التقرير إن انضمام برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة في شهر يناير الماضي أقنع الدولي الفرنسي بطموح فريقه في العودة إلى منصات التتويج.

ورغم ارتباط اسمه بالرحيل إلى باريس سان جيرمان ويوفنتوس وريال مدريد لأشهر عديدة منذ الموسم الماضي، فصاحب الـ٢٦ عاما يسعى لتمديد فترة بقائه مع الشياطين الحمر.

مشاكل عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة بين مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا وأولي جونار سولشاير مدرب الفريق من جهة، ومن جهة أخرى بين الوكيل وإدارة الفريق.

رايولا انتقد طموح مانشستر يونايتد علنا أكثر من مرة، حتى أنه قال في تصريحات صحفية إن بوجبا ليس سعيدا وهو لا ينافس على الألقاب مع الفريق الإنجليزي.

وكيل الأعمال الإيطالي وصف إيطاليا ببيت بوجبا الثاني، مع وجود اهتمام كبير من يوفنتوس باستعادة لاعبه السابق.

بوجبا صاحب الـ26 عاما قضى 4 مواسم بقميص يوفنتوس في الفترة من 2012 وحتى 2016 بعدما انضم بشكل مجاني ثم عاد لمانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم حينها.

النجم الفرنسي خاض 8 مباريات الموسم الجاري في جميع المسابقات وغاب عن أغلب المباريات بسبب الإصابة في الكاحل والتي تجددت مرة أخرى.

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