كلوب: لو فشلنا في إيقاف جواو فيليكس سيسبب الكثير من المتاعب

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يتسبب جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد بمتاعب كثيرة لفريقه في لقاء الفريقين يوم الأربعاء.

ويستعد ليفربول لاستقبال أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ظل عودة فيليكس من الإصابة التي حرمته من لقاء الذهاب.

عما إذا كانت عودة جواو فيليكس لتشكيل المنافس ستجعله منافسًا مختلفًا هذه المرة، أوضح كلوب: "في الشق الهجومي، نعم، ولكن لا أعتقد أن شيئًا سيتغير في الجانب الدفاعي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "جواو فيليكس لاعب رائع وموهوب ولديه مزيج من المهارات والإمكانيات الممتازة".

وواصل "لقد علمت أن موراتا قد يغيب عن المباراة، ولكن جواو فيليكس سيكون جاهزًا للعب. شاهدنا مباراتهم الماضية ورأينا حماسًا كبيرًا منه بعد غيابه الطويل، ولا شك أنه سيكون متحمسًا للظهور بمستوى جيد أمامنا أيضًا".

وشدد المدرب الألماني "نحن ندرك أنه لاعب سريع ومهاري، وإذا لم نتنبه لهذه الأمور، فسيتسبب لنا في بعض المتاعب".

وانضم فيليكس الصيف الماضي إلى صفوف الروخيبلانكوس مقابل 126 مليون يورو قادما من بنفيكا البرتغالي، ليصبح أغلى لاعب برتغالي في التاريخ.

وتابع كلوب "أنا متأكد من جاهزية لاعبينا لهذا التحدي، ولكن هذا لا يعني عدم وجود فرصة لأتليتكو لخلق الفرص وتهديد مرمانا".

وأتم "ستكون مباراة مختلفة عن مواجهة الذهاب، ولكنهم لعبوا مباراة جيدة أمامنا في إسبانيا، لذا ربما يفكر دييجو سيميوني في البدء بالتشكيل نفسه، ولكننا لا نعلم بعد بالطبع".

سيحاول حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الاستمرار في البطولة وعبور عقبة أتليتكو مدريد الذي هزمه بهدف في الذهاب.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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