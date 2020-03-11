رسميا – أولمبياكوس يعلن سلامة كوكا ورفاقه بعد تحليلات فيروس كورونا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 10:54

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - باوك - كأس اليونان

أعلن نادي أولمبياكوس في بيان رسمي يوم الأربعاء عن نتيجة الفحوصات التي خضع لها لاعبوه وأجهزته الطبية والفنية والعمال بالنادي والإدارة جاءت سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وجاء نص بيان النادي: "أولمبياكوس يعلن أنه بعد خضوع كافة أعضاء النادي، من لاعبين ومدربين وأطباء وعمال وحتى أعضاء الإدارة والأطقم الإدارية المختلفة، جاءت كافة الفحوصات سلبية من الإصابة بفيروس كورونا".

وجاءت تلك الفحوصات كإجراء عاجل وقائي بعد إصابة مالك نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تم اكتشافه بعد 13 يوما من تأهل الفريق اليوناني على حساب مدفعجية لندن إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

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وتسببت إصابة رئيس أولمبياكوس بفيروس كورونا بتأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

اليونان ترتيبها الـ13 ضمن دول أوروبا التي ضربها فيروس كورونا، وسجلت حتى يوم الثلاثاء مساء ٨٩ حالة إصابة.

ورغم ذلك، رفض الاتحاد الأوروبي طلب نادي ولفرهامبتون بتأجيل مباراة الفريق أمام أولمبياكوس في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ومن المفترض أن تقام المباراة في غياب الجماهير في ظل قرار الحكومة اليونانية منع الجماهير من حضور المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا في اليونان.

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