مجاهد: أبو ريدة لن يترشح لرئاسة كاف.. وأشك في نزول شوبير أمامه في اتحاد الكرة

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إن رئيس الجبلاية السابق هاني أبو ريدة لن يترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وفي المقابل، أكد مجاهد أن أبو ريدة سيترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقرر لها الصيف المقبل.

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج "اللعيب": أشك في ترشح أحمد شوبير (نائب رئيس الاتحاد السابق) أمام أبو ريدة، ولو حدث فهي محسومة بشكل كبير لأبو ريدة".

أما بالنسبة لـ كاف فقال مجاهد "هناك رجل يرأس الاتحاد الآن، احتراما له عندما تنتهي مدته سيتم تقييم الوضع".

ولم يسم مجاهد أحمد أحمد رئيس كاف خلال حديثه عنه.

وأكمل مجاهد "اللجنة الخماسية حاليا تجتهد، لكن تطبيق تقنية حكم الفيديو ليس إنجازا، لكن لا شك أن هناك مجهودا يتم بذله".

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