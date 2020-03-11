مجاهد: أبو ريدة لن يترشح لرئاسة كاف.. وأشك في نزول شوبير أمامه في اتحاد الكرة

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إن رئيس الجبلاية السابق هاني أبو ريدة لن يترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وفي المقابل، أكد مجاهد أن أبو ريدة سيترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقرر لها الصيف المقبل.

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج "اللعيب": أشك في ترشح أحمد شوبير (نائب رئيس الاتحاد السابق) أمام أبو ريدة، ولو حدث فهي محسومة بشكل كبير لأبو ريدة".

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مجاهد: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية حتى إذا ترشح شوبير ضده قرارات هامة بشأن التبديلات والـVAR من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة أبو ريدة هجوم قوي من أحمد مجاهد على شوبير.. و"بالقانون أبو ريدة عضو في اتحاد الكرة"

أما بالنسبة لـ كاف فقال مجاهد "هناك رجل يرأس الاتحاد الآن، احتراما له عندما تنتهي مدته سيتم تقييم الوضع".

ولم يسم مجاهد أحمد أحمد رئيس كاف خلال حديثه عنه.

وأكمل مجاهد "اللجنة الخماسية حاليا تجتهد، لكن تطبيق تقنية حكم الفيديو ليس إنجازا، لكن لا شك أن هناك مجهودا يتم بذله".

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