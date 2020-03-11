كوكا يخضع لفحوصات كورونا الأربعاء

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 10:35

كتب : FilGoal

كوكا - أولمبياكوس

يخضع أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني لفحوصات التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، حسبما أكد المهاجم الدولي.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وقال كوكا لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "فريق أولمبياكوس سيخضع للفحوصات يوم الأربعاء".

ويأتي ذلك الإجراء بعد تأكد إصابة مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس بفيروس كورونا.

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إصابة ماريناكيس تسببت في تأجيل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

اليونان ترتيبها الـ13 ضمن دول أوروبا التي ضربها فيروس كورونا، وسجلت حتى يوم الثلاثاء مساء ٨٩ حالة إصابة.

ورغم ذلك، رفض الاتحاد الأوروبي طلب نادي ولفرهامبتون بتأجيل مباراة الفريق أمام أولمبياكوس في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ومن المفترض أن تقام المباراة في غياب الجماهير في ظل قرار الحكومة اليونانية منع الجماهير من حضور المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا في اليونان.

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أحمد حسن كوكا كورونا
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