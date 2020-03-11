مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس 2020 - الأهلي في الدوري.. وليفربول يتحدى أتليتكو

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 01:41

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - صن داونز - الصور من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

تتواصل الإثارة اليوم الأربعاء بمباريات نارية محليا وأوروبيًا، تحت مخالب فيروس كورونا.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس 2020 والقنوات الناقلة.

تعرّف على كافة المواعيد والنتائج من هـــــــــــــنـــــــــــــــا

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في الدوري المصري يلعب الأهلي أمام سموحة على استاد القاهرة بالسابعة والنصف مساءً، تُنقل عبر أون تايم سبورت.

كما يستقبل إنبي نظيره بيراميدز في الخامسة مساءً، عبر أون تايم سبورت.

ويواجه طنطا نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف مساءً عبر أون تايم سبورت 2.

وفي دوري أبطال أوروبا يلعب ليفربول أمام أتليتكو مدريد في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 2.

كما يستقبل باريس سان جيرمان نظيره بوروسيا دورتموند في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 1.

وفي الدوري الإنجليزي، يحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي في التاسعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 3.

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