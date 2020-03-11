نادر شوقي: اقتربنا من الاتفاق مع برشلونة للمشاركة في مهرجان متعب.. وقد يسافر للعلاج

كشف نادر شوقي وكيل أعمال عماد متعب عن اقتراب الاتفاق مع برشلونة للمشاركة في مهرجان اعتزال مهاجم الأهلي السابق.

وقال لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "نتفاوض منذ فترة واقتربنا من إتمام الأمور".

وأردف "أتمنى النجاح في المفاوضات".

وعن الوعكة الصحية التي آلمت بمتعب ودفعته للتواجد في العناية المركزة في أحد المستشفيات أمس الثلاثاء قال: "لا نعلم حتى الآن سبب ما حدث".

وأضاف "الأمر قد يستدعي السفر للخارج لمعرفة السبب، متعب تعرض للإغماء قبل أسبوعين ولم يبلغني".

وأتم نادر شوقي "متعب الآن لا يفعل أي شيء سوى الذهاب للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات ثم يعود لمنزله للراحة".

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