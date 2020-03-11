نادر شوقي: اقتربنا من الاتفاق مع برشلونة للمشاركة في مهرجان متعب.. وقد يسافر للعلاج

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 01:16

كتب : FilGoal

عماد متعب

كشف نادر شوقي وكيل أعمال عماد متعب عن اقتراب الاتفاق مع برشلونة للمشاركة في مهرجان اعتزال مهاجم الأهلي السابق.

وقال لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء: "نتفاوض منذ فترة واقتربنا من إتمام الأمور".

وأردف "أتمنى النجاح في المفاوضات".

أخبار متعلقة
نادر شوقي: تضارب التصريحات حول إصابة رمضان يضر الأهلي.. وهناك تواصل لتجديد الإعارة عواد: الأهلي حاول ضمي عن طريق عرض احتراف برتغالي وكيلهما: أحداد لن يلعب لو رفض مرتضى.. وبوطيب لم يتقدم بشكوى دولية ضد الزمالك

وعن الوعكة الصحية التي آلمت بمتعب ودفعته للتواجد في العناية المركزة في أحد المستشفيات أمس الثلاثاء قال: "لا نعلم حتى الآن سبب ما حدث".

وأضاف "الأمر قد يستدعي السفر للخارج لمعرفة السبب، متعب تعرض للإغماء قبل أسبوعين ولم يبلغني".

وأتم نادر شوقي "متعب الآن لا يفعل أي شيء سوى الذهاب للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات ثم يعود لمنزله للراحة".

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد

في حضور مشجع وحيد.. تأهل تاريخي لـ أتالانتا في دوري الأبطال

مورينيو 0 بطولات

مصر تستضيف البطولة الودية للمنتخبات الأولمبية

استاد القاهرة يحتضن مبارتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء

متعب الأهلي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس 2020 - الأهلي في الدوري.. وليفربول يتحدى أتليتكو ساعة | مصر
نادر شوقي: فتحي لم يوقع لناد آخر.. تأخر التجديد له علامة استفهام ساعة | الدوري المصري
مورينيو: بهذه القائمة سيكون من الصعب دخول المربع الذهبي ساعة | أوروبا
نادر شوقي: اقتربنا من الاتفاق مع برشلونة للمشاركة في مهرجان متعب.. وقد يسافر للعلاج ساعة | مصر
رفض طلب ولفرهامبتون بتأجيل مواجهة أولمبياكوس في الدوري الأوروبي ساعة | أوروبا
نادر شوقي: تضارب التصريحات حول إصابة رمضان يضر الأهلي.. وهناك تواصل لتجديد الإعارة 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس خيتافي: لن نسافر ميلانو لمواجهة إنتر.. لن نذهب إلى بؤرة كورونا 2 ساعة | أوروبا
عواد: الأهلي حاول ضمي عن طريق عرض احتراف برتغالي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك