رفض طلب ولفرهامبتون بتأجيل مواجهة أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

رفض الاتحاد الأوروبي طلب نادي ولفرهامبتون بتأجيل مباراة الفريق أمام أولمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

بيان الذئاب قال "بعض الأشياء أكثر أهمية من كرة القدم ونحترم قرار الاتحاد الأوروبي ونزاهة المنافسة وسنسافر لليونان غدا لخوض المباراة".

ومن المفترض أن تقام المباراة في غياب الجماهير في ظل قرار الحكومة اليونانية منع الجماهير من حضور المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا في اليونان.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن طاقم العمال واللاعبين في النادي الذي يلعب له أحمد حسن "كوكا" اتجه بالكامل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية لمعرفة إذا ما كان قد تعرض أي من اللاعبين للعدوى.

وأعلن إيفانجلوس ماريناكيس رئيس النادي عن إصابته بفيروس كورونا، والذي يمتلك نادي نوتينجام فورست الإنجليزي أيضا.

بيان النادي الإنجليزي يعتقد أن رحلة الفريق لليونان تشكل مخاطر غير ضرورية على كافة بعثة الفريق الذين يسافرون في أوقات حرجة وغير مستقرة.

Club statement | Olympiacos fixturehttps://t.co/oBZycX5rU7 — Wolves (@Wolves) March 10, 2020

وتابع بيان الذئاب أن ما يهمهم هو خصمهم الذي تعرض لاعبيه وطاقمه الفني للفحص الطبي في ظل الصعوبات التي يمر بيها أولمبياكوس.

هناك أيضا خيبة أمل من أن المباراة ستُقام بدون جماهير من الداخل والخارج، لأن ذلك جزء من ما يجعل المنافسة الأوروبية مميزة للغاية، فضلا عن حقيقة أن جماهيرنا واجهت بالفعل عقبات مماثلة في رحلة دوري أوروبا التي قمنا بها بالفعل هذا الموسم.

وأقصى أولمبياكوس اليوناني أرسنال من دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، وأوقعته القرعة مجددا مع فريق إنجليزي في ثمن النهائي.

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد

في حضور مشجع وحيد.. تأهل تاريخي لـ أتالانتا في دوري الأبطال

مورينيو 0 بطولات

مصر تستضيف البطولة الودية للمنتخبات الأولمبية

استاد القاهرة يحتضن مبارتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء