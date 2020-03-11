رئيس خيتافي: لن نسافر ميلانو لمواجهة إنتر.. لن نذهب إلى بؤرة كورونا

أعلن آنخل تورّيس رئيس نادي خيتافي، عدم سفر فريقه إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وصرّح تورّيس: "إن لم يتغيّر الوضع، خيتافي لن يسافر إلى إيطاليا غدا".

وأضاف عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "الاتحاد الأوروبي أخبرنا أن نطلب من الحكومة تصريحا استثنائيا. لن أفعل ذلك، سألتزم بقوانين بلدي".

وأكد: "أخبروني أن أطلب تصريحا خاصا من وزارة الأشغال العامة، لكني لن أطلب هذا التصريح، لن أذهب إلى مكان لا أريد الذهاب إليه".

وواصل: "لو كنا سنخسر المباراة، فليكن. لن أخاطر. نحن متحمسون للغاية للمباراة، لكن لو كنا سنخسرها بهذه الطريقة، فليكن".

وأكمل: "طلبنا من الاتحاد الأوروبي إيجاد مكان بديل لنلعب عليه بدلا من ميلانو، لا نريد أن نذهب إلى بؤرة فيروس كورونا، لا يتوجب علينا ذلك. طلبنا من الاتحاد الإسباني مساعدتنا أيضا".

وأتم: "الأمر الأكثر منطقي أن يتم تأجيل المباراة".

وشهدت إيطاليا تفشيا شرسا لفيروس كورونا في الأيام الماضية، إذ تجاوزت الحالات الإيجابية حاجز الـ10 آلاف.

لتضطر الحكومة الإيطالية إلى فرض حظر تجوال كامل في البلاد، وبالتالي تجميد كل الأنشطة الرياضية.

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