رئيس خيتافي: لن نسافر ميلانو لمواجهة إنتر.. لن نذهب إلى بؤرة كورونا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

آنخل توريس

أعلن آنخل تورّيس رئيس نادي خيتافي، عدم سفر فريقه إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وصرّح تورّيس: "إن لم يتغيّر الوضع، خيتافي لن يسافر إلى إيطاليا غدا".

وأضاف عبر إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "الاتحاد الأوروبي أخبرنا أن نطلب من الحكومة تصريحا استثنائيا. لن أفعل ذلك، سألتزم بقوانين بلدي".

أخبار متعلقة
تقرير: مبابي ليس مصابا بفيروس كورونا رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يجيب: لماذا لم يمنع المصافحة بالدوري.. وهل ينتقل كورونا بالاحتكاك من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا بيان رسمي - اجراءات جديدة من برشلونة لمكافحة فيروس كورونا

وأكد: "أخبروني أن أطلب تصريحا خاصا من وزارة الأشغال العامة، لكني لن أطلب هذا التصريح، لن أذهب إلى مكان لا أريد الذهاب إليه".

وواصل: "لو كنا سنخسر المباراة، فليكن. لن أخاطر. نحن متحمسون للغاية للمباراة، لكن لو كنا سنخسرها بهذه الطريقة، فليكن".

وأكمل: "طلبنا من الاتحاد الأوروبي إيجاد مكان بديل لنلعب عليه بدلا من ميلانو، لا نريد أن نذهب إلى بؤرة فيروس كورونا، لا يتوجب علينا ذلك. طلبنا من الاتحاد الإسباني مساعدتنا أيضا".

وأتم: "الأمر الأكثر منطقي أن يتم تأجيل المباراة".

وشهدت إيطاليا تفشيا شرسا لفيروس كورونا في الأيام الماضية، إذ تجاوزت الحالات الإيجابية حاجز الـ10 آلاف.

لتضطر الحكومة الإيطالية إلى فرض حظر تجوال كامل في البلاد، وبالتالي تجميد كل الأنشطة الرياضية.

اقرأ أيضا:

تصريحات نارية من عواد

موقف أحداد من اللعب أمام الزمالك

مورينيو 0 بطولات

مشجع وحيد يحضر تأهل تاريخي لـ أتالانتا

مصر تستضيف بطولة اعتذرت عنها الإمارات بسبب كورونا

خيتافي إنتر ميلان الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأربعاء 11 مارس 2020 - الأهلي في الدوري.. وليفربول يتحدى أتليتكو دقيقة | مصر
نادر شوقي: فتحي لم يوقع لناد آخر.. تأخر التجديد له علامة استفهام 17 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: بهذه القائمة سيكون من الصعب دخول المربع الذهبي 18 دقيقة | أوروبا
نادر شوقي: اقتربنا من الاتفاق مع برشلونة للمشاركة في مهرجان متعب.. وقد يسافر للعلاج 25 دقيقة | مصر
رفض طلب ولفرهامبتون بتأجيل مواجهة أولمبياكوس في الدوري الأوروبي 27 دقيقة | أوروبا
نادر شوقي: تضارب التصريحات حول إصابة رمضان يضر الأهلي.. وهناك تواصل لتجديد الإعارة 39 دقيقة | الدوري المصري
رئيس خيتافي: لن نسافر ميلانو لمواجهة إنتر.. لن نذهب إلى بؤرة كورونا 43 دقيقة | أوروبا
عواد: الأهلي حاول ضمي عن طريق عرض احتراف برتغالي 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك