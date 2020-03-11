عواد: الأهلي حاول ضمي عن طريق عرض احتراف برتغالي

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن محاولات سابقة للأهلي لضمه للفريق الأحمر.

وقال عواد عبر قناة الزمالك: "قبل 4 سنوات الأهلي حاول ضمي عن طريق عضو مجلس الإدارة محمد عبد الوهاب".

وأضاف "كنت سأخرج للاحتراف في فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي ومن ثم أعود مرة أخرى على النادي الأهلي".

وأكمل "بالفعل العرض الرسمي وصلي لي وأبلغت إدارة الإسماعيلي ووافقت على العرض الذي كان يبلغ مليون دولار".

وواصل "ولكن بعدما انتشر الخبر داخل نادي الإسماعيلي أغلقت الإدارة هذا الملف وقررت عدم الموافقة على العرض".

وأتم تصريحاته "وبعد ذلك وقعت للمرة الأولى مع الزمالك ولكن الإسماعيلي أيضا رفض انتقالي للأبيض ولذلك أكملت مسيرتي مع الدراويش".

ولعب عواد مع الإسماعيلي لمدة 7 سنوات من 2012 وحتى 2019، قبل أن ينضم بداية الموسم الجاري للزمالك.

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