بسيوني: طلائع الجيش خسر نقطتين.. والـ VAR يعيد العدالة المفقودة في الدور الأول

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

عبد الحميد بسيوني - الزمالك - الجونة

يعتقد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فريقه كان الأحق بحصد الـ 3 نقاط أمام المقاولون العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

ثان مواجهات الجولة الـ 18 انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة شهدت حضور مكثف لتقنية الفيديو (طالع التفاصيل).

وتحدث بسيوني عقب نهاية اللقاء "طلائع الجيش خسر نقطتين، كنا الأحق بالفوز، خضنا مباراة من أجمل مباريات الفريق وقدمنا كل شيء في الكرة ولم نوفق في ظل الفرص التي أتيحت خلال الشوطين، اجتهدنا والتغييرات أتت ثمارها".

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وتابع عبر قناة أون تايم سبورت "وضع الفريق الحالي يجعلني أعمل بحرص، غامرت عندما تأخرنا في النتيجة في التغييرات لأنني كنت أرى نلعب من أجل الفوز".

وأكمل "طالما أنا في مركز متأخر فلا يجوز لي المغامرة حتى لا أخسر وتقل معنويات فريقي".

وأردف "أمام إنبي كانت لنا الأفضلية وأمام المقاولون الوصيف سيطرنا طوال اللقاء، سنكافح والفوز سيجعل الفريق يتسلق جدول الترتيب، والقادم أفضل وسيكون الفريق في مكانة تليق به وإدارته وجهازه الفني".

وتطرق بسيوني للحديث عن تقنية الفيديو التي تدخلت أكثر من مرة في اللقاء مواصلا "لا أجادل وأثق في قراراتهم بأنني إذا لي حق سأحصل عليه، تطبيق تقنية الفيديو سيعيد العدالة المفقودة في الدور الأول وهو ما آثر على ترتيب الفرق في الدوري".

وأتم "التقنية لن تُنهي الأخطاء بل ستقلل النسبة إلى 70% وأثق في الحكام".

سيف الدين الجزيري تقدّم للمقاولون العرب من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد ناصف من علامة الجزاء أيضا في وقتٍ متأخر من اللقاء للجيش.

ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني. فيما رفع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14.

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