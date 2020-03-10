بسيوني: طلائع الجيش خسر نقطتين.. والـ VAR يعيد العدالة المفقودة في الدور الأول

يعتقد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فريقه كان الأحق بحصد الـ 3 نقاط أمام المقاولون العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

ثان مواجهات الجولة الـ 18 انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة شهدت حضور مكثف لتقنية الفيديو (طالع التفاصيل).

وتحدث بسيوني عقب نهاية اللقاء "طلائع الجيش خسر نقطتين، كنا الأحق بالفوز، خضنا مباراة من أجمل مباريات الفريق وقدمنا كل شيء في الكرة ولم نوفق في ظل الفرص التي أتيحت خلال الشوطين، اجتهدنا والتغييرات أتت ثمارها".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورت "وضع الفريق الحالي يجعلني أعمل بحرص، غامرت عندما تأخرنا في النتيجة في التغييرات لأنني كنت أرى نلعب من أجل الفوز".

وأكمل "طالما أنا في مركز متأخر فلا يجوز لي المغامرة حتى لا أخسر وتقل معنويات فريقي".

وأردف "أمام إنبي كانت لنا الأفضلية وأمام المقاولون الوصيف سيطرنا طوال اللقاء، سنكافح والفوز سيجعل الفريق يتسلق جدول الترتيب، والقادم أفضل وسيكون الفريق في مكانة تليق به وإدارته وجهازه الفني".

وتطرق بسيوني للحديث عن تقنية الفيديو التي تدخلت أكثر من مرة في اللقاء مواصلا "لا أجادل وأثق في قراراتهم بأنني إذا لي حق سأحصل عليه، تطبيق تقنية الفيديو سيعيد العدالة المفقودة في الدور الأول وهو ما آثر على ترتيب الفرق في الدوري".

وأتم "التقنية لن تُنهي الأخطاء بل ستقلل النسبة إلى 70% وأثق في الحكام".

سيف الدين الجزيري تقدّم للمقاولون العرب من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد ناصف من علامة الجزاء أيضا في وقتٍ متأخر من اللقاء للجيش.

ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني. فيما رفع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14.

التعادل يحكم لقاء #المقاولون و #طلائع_الجيش بفضل تقنية الVAR تقدم سيف الدين الجزيرى للمقاولون فى الدقيقة 45+ من ركلة جزاء وتعادل محمد ناصف للطلائع فى الدقيقة 84 من ركلة جزاء أيضا شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/Y6PYRLurJK — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 10, 2020

اقرأ أيضا:

مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير

هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير

" شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي"

اتحاد رياضي مصري يجمد النشاط المحلي

إيطاليا تعلن إيقاف الدوري