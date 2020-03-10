هل تقام مباريات الدوري الإسباني دون جماهير بسبب كورونا

تقترب رابطة الدوري الإسباني من إعلان إقامة مباريات الليجا بداية من الجولة المقبلة بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن القرار من المتوقع أن يصدر خلال ساعات، ليبدأ من الجولة المقبلة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بمباراة ريال مدريد وإيبار.

وتنتظر رابطة الليجا توصية من وزارة الصحة في إسبانيا بشأن الموقف الحالي.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا أعلن الأسبوع الماضي وجود خطة للتعامل مع خطر كورونا.

وبناء على توصية وزير الصحة، يستضيف إشبيلية منافسه في الدوري الأوروبي روما يوم الخميس المقبل بدون جماهير.

يذكر أن إسبانيا اكتشفت إصابة 1200 حالة بفيروس كورونا، ووصل عدد الوفيات إلى 30 حالة.

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