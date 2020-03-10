رسميا - مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال بدون جماهير بسبب فيروس كورونا الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 11:49 كتب : FilGoal ليونيل ميسي - برشلونة - نابولي - دوري أبطال أوروبا برشلونة نابولي دوري أبطال أوروبا نرشح لكم أخر الأخبار تيليجراف: فحص طبي لـ أولمبياكوس بسبب كورونا.. وولفرهامبتون يطالب بتأجيل المباراة 5 دقيقة | أوروبا في الجول يكشف – تفاصيل اتفاق الأهلي وصالح جمعة.. "إعارة قريبة وحسم في الصيف" 7 دقيقة | مصر هندرسون جاهز لمواجهة أتليتكو مدريد.. وأليسون لن يلحق بلقاء إيفرتون 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا اللجنة الأولمبية: لا تفكير في إيقاف النشاط الرياضي في مصر حاليا 17 دقيقة | مصر كلوب: سنحترم أي قرارات تحد من انتشار فيروس كورونا 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا اتحاد الكرة يؤكد: إقامة المباريات المقبلة دون جماهير 47 دقيقة | الدوري المصري خبر في الجول – الأهلي وأندية القاهرة يناقشون مع المحافظ كيفية مواجهة كورونا 57 دقيقة | الدوري المصري الاتحاد الكيني لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتنا أمام جزر القمر.. ومصر أمام توجو ساعة | إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. اللجنة الأولمبية: لا تفكير في إيقاف النشاط الرياضي في مصر حاليا اتحاد الكرة يؤكد: إقامة المباريات المقبلة دون جماهير رسميا - الدوري الإسباني بدون جماهير لجولتين بسبب فيروس كورونا الاتحاد الكيني لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتنا أمام جزر القمر.. ومصر أمام توجو في الجول يكشف – تفاصيل اتفاق الأهلي وصالح جمعة.. "إعارة قريبة وحسم في الصيف" الأكثر مشاهدة 1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الإسماعيلي 1 الجونة انتهت الدوري الإنجليزي 4 ليستر سيتي 0 أستون فيلا انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 1 الترسانة 1 سيراميكا كليوباترا انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 0 القنـــاة 0 بتروجت انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 0 منتخب السويس 0 جمهورية شبين انتهت الدوري المصري - المقاولون العرب - طلائع الجيش بعد قليل 17:00 دوري أبطال أوروبا - فالنسيا - أتالانتا لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - توتنام هوتسبر لم تبدأ 22:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 0 بيلا 2 المنصورة مباشر 2:56 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 الأولمبي 0 بلدية المحلة مباشر 2:49 الدوري المصري - الأهلي - سموحة لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - طنطا - وادي دجلة لم تبدأ 19:30 الدوري المصري - إنبـي - بيراميدز لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - أرسنال لم تبدأ 21:30 دوري أبطال أوروبا - ليفربول - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك