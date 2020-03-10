تقنية الفيديو تلعب دور البطولة في تعادل مثير بين المقاولون والجيش

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 19:19

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - الدوري المصري

تعادل المقاولون العرب أمام ضيفه طلائع الجيش بهدفٍ لكل طرف، في استاد عثمان أحمد عثمان، بالجولة 18 من الدوري المصري.

سيف الدين الجزيري تقدّم للمقاولون العرب من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد ناصف من علامة الجزاء أيضا في وقتٍ متأخر من اللقاء للجيش.

ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني. فيما رفع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14.

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وشهدت المباراة رجوعا مكثفا لتقنية الفيديو التي كانت حاسمة في نتيجة المواجهة، فاحتسب ركلتي جزاء، وأرشدت الحكم في قرارات إضافية.

سعيد حمزة كان حكما للساحة، فيما تولى محمود ناصف تقنية الفيديو.

ليعجز المقاولون العرب عن تحقيق الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي، بعد هزيمتيه أمام إنبي، وبيراميدز، ثم تعادله أمام طلائع الجيش.

أحداث المباراة

المقاولون كاد أن يتقدّم في الثواني الأولى من المباراة برأسية شكري نجيب، لكن محمد سمير تألق وأبعد الكرة من على خط مرمى المقاولون العرب.

فيما حاول كيفن موهيري لاعب الجيش مباغتة محمود أبو السعود وسدد كرة ساقطة في الدقيقة 29، لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

اشتعلت المباراة

في الدقيقة 35، طالب لاعبو الجيش باحتساب ركلة جزاء، بعد لمسة يد من إبراهيم صلاح داخل منطقة جزاء المقاولون.

وبعد التشاور مع حكم الفيديو، قرر حكم الساحة التوجه بنفسه لمطالعة اللقطة، ثم قرر عدم احتساب ركلة جزاء بعد 5 دقائق من توقف اللعب.

المقاولون رد بقوة، فسدد محمد سمير ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 44، ارتدت من عارضة الجيش.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عاد سعيد حمزة لتقنية الفديو مجددا لبحث إمكانية احتساب ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد لمسة يد على خالد سطوحي.

وبعد 3 دقائق من المداولات، قرر الحكم احتساب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

التونسي سيف الدين الجزيري انبرى للتسديد، وسجل بالفعل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تقنية الفيديو تسيطر على الشوط الثاني

في الدقيقة 60 عاد الحكم لتقنية الفيديو من جديد، بعد اشتباه وجود بطاقة حمراء على معروف يوسف على إثر تدخله بالمرفق مع لاعب الجيش.

لكن الحكم قرر الاكتفاء بإشهار بطاقة صفراء للاعب الوسط النيجيري.

وشهد الشوط الثاني هجوما قويا لطلائع الجيش في محاولة لإدراك التعادل.

فأرسل زولا تمريرة طولية نحو عمرو جمال في الدقيقة 69، لكن مهاجم الأهلي السابق اصطدم بخروج سريع لـ أبو السعود الذي تألق وتصدى بوجهه للكرة، لترتد إلى عمار حمدي الذي سدد أعلى المرمى شبه الخالي.

في الدقيقة 80 تواصلت الإثارة عندما لمست الكرة يد معروف يوسف داخل منطقة جزاء فريقه المقاولون.

ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء بعد 4 دقائق من وقوعها، لينبري محمد ناصف للتسديد ويسجل بنجاح مدركا التعادل في الدقيقة 84.

تعادل انتهت عليه المباراة المثيرة.

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