أبو جبل: شيكابالا تصدى لعضو بالزمالك تجاوز في حق الأهلي

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 10:23

كتب : FilGoal

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كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك عن موقف جمع بين زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحد أعضاء النادي بعد رفض اللاعب تجاوز العضو في حق الأهلي.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أبو جبل خلال استضافته بقناة أون تايم سبورتس: "شيكابالا محبوب بطريقة كبيرة، فهو شخصية محترمة ومن أكثر الناس طيبة ممن تعاملت معهم في الزمالك".

وشدد أبو جبل "شيكابالا غيور على ناديه لكن يحترم المنافس بشكل كبير جدا".

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وكشف حارس مرمى الزمالك "منذ 5 أيام تقريبا، تحدث عضو بالنادي بطريقة غير لائقة في حق الأهلي، وسمعه شيكابالا أثناء دخولنا النادي".

وأضاف أبو جبل "ذهب شيكابالا لهذا العضو وطالبه بعدم التجاوز وقال له إذا سمع أحد ما تقوله داخل النادي ستؤخذ عنا فكرة غير جيدة".

وأتم أبو جبل حديثه "قلت لشيكابالا وقتها، أنت من تقول هذا الكلام؟".

وشارك أبو جبل في 16 مباراة هذا الموسم مع الزمالك واستقبل 9 أهداف فقط بينما حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

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