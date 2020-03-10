اسكواش - الاتحاد المصري يجمد النشاط المحلي بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد المصري للاسكواش تجميد النشاط المحلي بسبب فيروس كورونا وخوفا من التجمعات الكبيرة.

وأصدر الاتحاد المصري للاسكواش بيانا رسميا يفيد بإيقاف جميع بطولات النشاط المحلي سواء كانت بطولات أندية أو الدوري العام.

وأوضح الاتحاد المصري أن القرار جاء بناء على صدور قرارات من مجلس الوزراء تفيد بالابتعاد عن أي فاعليات بها تجمعات كبيرة.

ويبدأ القرار بداية من بطولتي هليوبوليس وطنطا لحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصري للاسكواش.

ويعتبر اتحاد الاسكواش هو أول اتحاد مصري يصدر قرارا بتجميد النشاط المحلي بسبب فيروس كورونا.

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