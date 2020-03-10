3 اقتراحات لكيفية انهاء الموسم وهوية البطل في إيطاليا

تمتلك الدرجات الثلاثة الأولى الإيطالية مهلة حتى 23 مارس المقبل لتقديم اقتراحات عن كيفية إنهاء الموسم عقب إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا.

الاقتراحات تتضمن كيفية إنهاء المسابقات في حالة لم تُحدد هوية حامل اللقب وكذلك جدول الترتيب وتنظيم مسابقة الملحق للصعود والهبوط.

فرانشيسكو جيريلي رئيس رابطة الأندية الإيطالية قال عقب اجتماع الاتحاد الإيطالي: "نُقيم الأفكار في كل دوري بشكل منفصل، لنرى ماذا سيحدث لاحقا، الفكرة أن نُنهي الموسم بخوض المباريات لكن علينا إيجاد بدائل أخرى أيضا".

وتابع "من ضمن تلك الخطوات عدم فوز أي فريق بلقب الدوري، أو استخدام جدول الدوري بالترتيب الحالي أو تنظيم ملحق".

وواصل "كل دوري سوف يقرر بنفسه كيفية التعامل مع المتبقي من الموسم".

وأكمل "بالنسبة للدوري الإيطالي، إذا أوقفنا الموسم حتى المباريات الحالية (26 جولة) ونعتمد على الجدول الحالي، وسوف يهبط الـ 3 فرق الأخيرة، ولا نعتمد على فكرة زيادة الفرق الموسم المقبل إلى 22 فريقا عند صعود أول وثان الدرجة الثانية".

وأضاف "علينا التأقلم مع احتياجاتنا وصعوبات البلاد وعلينا التعامل مع ذلك".

وتطرق أيضا للحديث عن وضع المسابقات الأوروبية إذا تشارك الأندية الإيطالية في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وأتم "علينا التحدث مع ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، يوجد مفاوضات مع الاتحاد الإسباني بعدما توقفت الرحلات بين البلدين، من أجل سفر روما لمواجهة إشبيلية".

وتلتقي الأندية الإيطالية مع الإسبانية في 3 مواجهات على المستوى الأوروبي، إذ يتواجه نابولي مع برشلونة في دوري الأبطال، وإنتر وخيتافي وروما وإشبيلية في الدوري الأوروبي.

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانا عن محاولة تأجيل نهاية الموسم المقرر في 31 مايو المقبل، بعد إيقاف المسابقة حتى الـ 3 أبريل المقبل.

"إذا كان يجب ألا تسمح الحالة الطارئة لفيروس كورونا باختتام مسابقة الدوري، فقد طرح رئيس الاتحاد جابريلي جرافينا بعض المقترحات التي سيتم مناقشتها في اجتماع آخر في 23 مارس".

"وبدون أي ترتيب للأولوية، لن يكون هناك خيار لتعيين بطل الدوري وبالتالي إبلاغ الدوري الأوروبي بالفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية".

"هناك إشارة أخرى إلى جدول الترتيب ليتوقف حتى لحظة إيقاف الموسم (الجولة الـ 26)".

"الفرضية الثالثة والأخيرة هي تنظيم المباريات الفاصلة على لقب بطل إيطاليا وملحق لاتخاذ قرار الهبوط للدرجة الثانية".

ويتصدر يوفنتوس في الوقت الحالي بعد مرور 26 مباراة الترتيب برصيد 63 نقطة مقابل 62 للاتسيو ويأتي إنتر ثالثا برصيد 54 نقطة.

ويذكر أن المرة الوحيدة التي تحدد البطل بمباراة فاصلة كان موسم 1963-64 عندما أنهى بولونيا وإنتر الموسم بنفس رصيد النقاط برصيد 54 نقطة.

والتقى الفريقان في ملعب محايد وفاز بولونيا بثنائية محققا لقب الدوري الإيطالي.

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