مجموعة مصر - وزارة الرياضة الكينية تمنع رسميا سفر أي من بعثاتها خارج البلاد بسبب كورونا

أصدرت وزارة الرياضة والثقافة الكينية قرارا بمنع أي بعثة رياضية من السفر خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء بيان وزارة الرياضة الكينية كالتالي:

إلى كل رؤساء الاتحاد الرياضية:

بعد تفشي فيروس كورونا، قررت الحكومة وضع بعض الضوابط للتعامل مع الموقف الحالي بشكل يؤمن البلاد.

وعلى ضوء ذلك تعلم الوزارة الجميع بأنه لن يمكن لأي بعثة السفر للمشاركة في أي حدث دولي حتى يحدث أي جديد ويسري ذلك القرار لمدة شهر.

نُقدر دعمكم المستمر.

وكان نيك ميونداو رئيس الاتحاد الكيني كشف لـFilGoal.com بتقدمه بطلب للاتحاد الإفريقي لتأجيل مباراتي جزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب كينيا مع مصر وتوجو وجزر القمر في المجموعة السابعة.

وأضاف " "كذلك طلبنا تأجيل مواجهة مصر وتوجو من أجل التساوي في المباريات".

وأتم "ننتظر رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وإن لم يوافق سنلعب المباراة بدون حضور جماهيري".

ويضم المنتخب الكيني بين صفوفه العديد من اللاعبين الذين يلعبون في صفوف الأندية المحلية أبرزهم جورماهيا وتوسكر.

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