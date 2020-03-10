جوارديولا: نريد اللعب وسط الجماهير دائما لكن صحة الجميع هي الشيء الأهم

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي باستفاضة عن تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية في أوروبا والعالم.

ويستعد سيتي لملاقاة أرسنال يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي على أن يستضيف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وقال جوارديولا عن تأثير فيروس كورونا في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "إذا قرر الإتحاد الأوروبي اللعب بدون جماهير فسنفعل ذلك".

وأضاف "نريد اللعب وسط جماهيرنا دائما لكن صحة الجميع هي الشيء الأهم".

وتابع "في إسبانيا أصبحت المباريات تلعب بدون جماهير مثل إيطاليا، وأعتقد أن ذلك سيحدث في إنجلترا أيضا".

وأردف "لا أحب اللعب بدون جماهير، لكننا سنتبع التعليمات، وإذا حدث ذلك لفترة طويلة، فلن يكون الأمر منطقيا".

وتساءل "كيف تلعب كرة القدم بدون جماهير؟".

وأتم "إذا كان الناس لا يستطيعون القدوم للملاعب، فليس هناك أي معنى لكرة القدم. وسنتابع ما يتعين علينا القيام به لكنني لا أرغب في فعل ذلك بدون حضور الجماهير".

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