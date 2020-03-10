هندرسون جاهز لمواجهة أتليتكو مدريد.. وأليسون لن يلحق بلقاء إيفرتون

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 16:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - هندرسون - ولفرهامبتون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية قائد الفريق جوردن هندرسون للمشاركة في لقاء أتليتكو مدريد بعد شفاءه من الإصابة.

ويستعد ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد على ملعب أنفيلد بحضور الجماهير في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "هندرسون جاهز للعب يوم الأربعاء".

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وأضاف "أليسون بيكر سيغيب عن هذه المباراة ولقاء إيفرتون في الدوري يوم الإثنين أيضا".

ليفربول يحتاج لتعويض الهزيمة بهدف من أجل العبور لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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