هندرسون جاهز لمواجهة أتليتكو مدريد.. وأليسون لن يلحق بلقاء إيفرتون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية قائد الفريق جوردن هندرسون للمشاركة في لقاء أتليتكو مدريد بعد شفاءه من الإصابة.

ويستعد ليفربول لملاقاة أتليتكو مدريد على ملعب أنفيلد بحضور الجماهير في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "هندرسون جاهز للعب يوم الأربعاء".

وأضاف "أليسون بيكر سيغيب عن هذه المباراة ولقاء إيفرتون في الدوري يوم الإثنين أيضا".

ليفربول يحتاج لتعويض الهزيمة بهدف من أجل العبور لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يؤكد: إقامة المباريات المقبلة دون جماهير

الاتحاد الكيني لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتنا أمام جزر القمر.. ومصر أمام توجو

خبر في الجول – الأهلي وأندية القاهرة يناقشون مع المحافظ كيفية مواجهة كورونا

في الجول يكشف - مباراة مصر وتوجو دون جماهير.. وهذا موقف مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

وزارة الرياضة: تأجيل الأحداث الرياضية لمواجهة انتشار كورونا.. وفي الجول يكشف مصير الدوري

الدوري الإسباني بدون جماهير لجولتين