اللجنة الأولمبية: لا تفكير في إيقاف النشاط الرياضي في مصر حاليا

نفى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وجود أي قرار بإيقاف النشاط الرياضي في مصر.

وقال حطب في بيان رسمي: "لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر ولا يوجد تفكير في هذا الأمر حاليا".

وأضاف حطب "اللجنة الأولمبية المصرية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ خلال الفترة الحالية بشأن مرض كورونا ، ولا يوجد داعي لوقف النشاط الرياضي حاليا والأمر يتلخص في بعض التدابير الاحترازية لمواجهة مرض كورونا".

وشدد هشام حطب "نقدر جيدا أهمية النشاط الرياضي والحفاظ على لاعبينا واستعداداتهم والحفاظ عليهم من كافة المخاطر ونقدر المسئولية الملقاة على عاتقنا جيدا ولكننا لم نوقف النشاط الرياضي ولم ندرس ذلك نهائيا".

وأشار هشام حطب "هناك تواصل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية لأن اللجنة الأولمبية تحرص على الصالح العام للرياضة المصرية".

وأتم حطب " نتابع كل الأنشطة الرياضية في كل الاتحادات الرياضية ونتواصل مع جميع المسئولين من أجل التدابير اللازمة والتي تحافظ على استمرار النشاط الرياضي المصري وأيضا الحفاظ على اللاعبين والمدربين وجميع عناصر الرياضة".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللجنة الأولمبية قررت إيقاف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا.

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