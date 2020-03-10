رسميا - تأجيل السوبر التونسي لأجل غير مسمى بسبب كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل مباراة السوبر بين الترجي والصفاقسي لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب رادس.

وأفاد الاتحاد التونسي في بيان جاء على النحو التالي:-

انعقد صباح يوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماع ترأسه وديع الجرىء وبحضور الإطارات السامية لوزارة الداخلية وممثلين عن فريقي الترجي والصفاقسي طرفي مباراة السوبر.

و بعد التشاور والنقاش مع ممثلي فريقي الترجي والصفاقسي، وضمانا لحضور جماهيري مكثف فقد تقرر تأجيل المباراة إلى موعد لاحق سيقع تحديده في أقرب وقت.

مع التأكيد على أن مباريات دور الـ16 من كأس تونس ستحافظ على مواعيدها كما ستدور بحضور الجماهير.

ويحل النجم الساحلي ضيفا على النادي القربي، ويستضيف نادي مستقبل السبيخة منافسه الترجي يوم الأربعاء في ختام مباريات دور الـ32.

على أن تلعب مباريات الـ16 يوم الأحد المقبل.

فيروس كورونا تسبب في تأجيل العديد من البطولات والمباريات حول العالم بسبب انتشاره الشديد مؤخرا.

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