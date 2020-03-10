الدوري الجزائري بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الجزائرية إقامة مباريات الدوري المحلي بدون حضور جماهيري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأت الجزائر في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيلها إلى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة، منهم 17 من عائلة واحدة.

وحسب الصحف الجزائرية فأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أقر بعض التدابير الاحترازية، أهمها إجراء المباريات المتبقية من عمر الدوري الجزائري لكرة القدم دون حضور الجمهور.

كما أوصى بتأجيل جميع المؤتمرات والندوات الدولية التي كانت مقررة في البلاد إلى إشعار آخر.

فيروس كورونا تسبب في تأجيل العديد من البطولات والمباريات بسبب انتشاره الشديد مؤخرا.

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