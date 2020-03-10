صدفة؟ سجن رونالدينيو ينظم بطولة لكرة القدم

الأمر قد يكون صدفة ولكنها صدفة غريبة جدا، ينظم السجن الذي يستضيف رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية في باراجوي بطولة لكرة القدم تنطلق يوم الإثنين المقبل.

سلطات دولة باراجواي ألقت القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو، بسبب استخدامه جواز سفر مزيف.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن السجن الذي يقيم فيه رونالدينيو في باراجوي ينظم بطولة كرة القدم بشكل شبه منتظم، وليس مستبعدا مشاركة بطل مونديال 2002.

وقال بلاس فيرا مأمور السجن لصحيفة "إكسترا" البرازيلية: "لا نتوقع مشاركة رونالدينيو، لكننا نتمنى حضوره".

وتقام البطولة بمشاركة 194 سجينا يتم تقسيمهم إلى 10 فرق، وتنطلق يوم الإثنين المقبل.

وأشار مأمور السجن إلى أن رونالدينيو يستمتع بوقته خلال الفترة التي يقضيها هناك.

وأوضح في حوار تليفزيوني "رونالدينيو في حالة معنوية جيدة، ودائما يضحك مثلما نراه في التليفزيون".

وتحتوي زنزانة أفضل لاعب في العالم عامي 2004 و2005 على تليفزيون ومروحة ويحصل على طعام من خارج السجن، وتم عزله عن باقي السجناء.

كما زار كارلوس جامارا قائد منتخب باراجوي السابق رونالدينيو في السجن رفقة عدد من اللاعبين السابقين.

وأعلنت وزارة الداخلية المحلية القبض على رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه روبرتو مساء الأربعاء في منتجع يملكه نيلسون بيلوتي الذي دعاهما للحضور إلى باراجواي.

ووجدت السلطات جوازي السفر المزورين في الفندق، ليواجه رونالدينيو احتمالية السجن لـ6 أشهر.

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