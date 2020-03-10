أجايي: جاهز للمشاركة في أي مركز وفقا لرؤية فايلر

لا يوجد جونيور أجايي مهاجم الأهلي مشكلة في الاعتماد عليه بأكثر من مركز وفقا لرؤية ريني فايلر المدير الفني للفريق.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وقال أجايي عبر قناة النادي الأهلي: "لا يهمني التواجد في مركز رأس الحربة أو الجناح أو لاعب الوسط، ملتزم تماما بما يطلبه المدير الفني وأحاول التأقلم مع زملائي في الملعب فأنا محترف".

وشدد "جاهز للعب في أي مركز لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات والألقاب".

وأضاف اللاعب النيجيري "سعيد بالفرص التي يمنحها لي المدرب ريني فايلر، فهو يعلم تماما إمكانيات كل لاعب ومدى إجادته في أي مركز، ويكون له أسباب فنية، ويرى الأفضل دائما".

وتابع "أركز على مدار زمن المباراة، فهي لا تنتهي بالدقيقة الأولى بل هناك 90 دقيقة، إذا قدمت أداء سيئا في الشوط الأول، أحاول التركيز وبذل مجهود أكبر وتصحيح أخطائي في الثاني".

وأردف "أقدر تماما الحب والدعم الذي ألمسه من الجماهير منذ اليوم الأول لي في النادي، هذا دافع لي ولأي لاعب لأن يقدم أفضل ما لديه من أجل مصلحة الفريق".

وعن المشوار الإفريقي، قال أجايي "الفوز في مباراة الذهاب أمام صن داونز بالقاهرة كان مهما للغاية، كل اللاعبين سواء على مقاعد البدلاء أو خارج القائمة كانوا داعمين بكل قوة".

واستطرد "سعيد بأنني صنعت هدفا في المباراة الأولى، فالفوز 2-0 منحنا ثقة كبيرة قبل لقاء الإياب في جنوب إفريقيا".

وأتم تصريحاته "نعلم تماما أن مباراة الوداد البيضاوي ستكون قوية وأكثر صعوبة من صن داونز، لقد سبق لنا أن واجهنا الفريق المغربي مرتين قبل 3 سنوات في دور المجموعات وبنهائي دوري الأبطال، نحن جاهزون، ليشعر جماهيرنا بالفخر، وسنبذل أقصى ما لدينا للفوز بالكأس".

ونجح جونيور أجايي في صناعة الهدف الأول في فوز الأهلي على صن داونز بهدفين دون رد بلقاء الذهاب والذي ساعد على تأهل الأحمر لنصف النهائي.

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