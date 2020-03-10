أبو جبل: لا أعلم لماذا تعثرت مفاوضات الأهلي لضمي.. فوز الزمالك بالدوري ليس مستحيلا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 10:34

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

اعترف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بمفاوضات سابقة بينه وبين النادي الأهلي لكنها لم تتم ليعود بعد ذلك إلى ناديه قادما من سموحة.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أبو جبل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "نعم الأهلي حاول ضمي بالفعل أكثر من مرة".

وأوضح حارس مرمى الزمالك "لكن في الحقيقة لا أعلم لماذا لم تتم المفاوضات".

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وأضاف أبو جبل "كانت هناك مشاورات من عدة وكلاء لاعبين وكذلك بين مسؤولي الناديين".

وتابع أبو جبل "أبدى أكثر من ناد اهتمامه بضمي، وتلقيت بعض العروض من أندية سعودية".

وشدد "ولكن بمجرد تفكير الزمالك في ضمي لم أتردد ووقعت لمدة ثلاثة مواسم".

وكان أبو جبل قد انضم إلى الزمالك قادما من سموحة ضمن تدعيمات الأبيض في سوق الانتقالات الصيفية.

وواصل أبو جبل "سننافس على بطولة الدوري ولا يوجد مستحيل في كرة القدم".

وأتم تصريحاته "الموسم الماضي تفوق الزمالك بفارق كبير من النقاط وفاز الأهلي في النهاية باللقب".

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 16 مباراة، بينما الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة بعد خصم 3 نقاط من الفريق.

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