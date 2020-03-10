مواعيد مباريات الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وعودة ليالي أبطال أوروبا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 00:59

كتب : FilGoal

أليانز أرينا - دوري أبطال أوروبا

تعود مباريات دوري أبطال أوروبا للاستئناف وتنطلق مباريات العودة لدور الـ16 من البطولة.

وإليكم مواعيد كل مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

ويلعب فالنسيا الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي في تمام العاشرة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أخبار متعلقة
عبد المنصف: رشحت تاكيس جونياس لـ الزمالك.. و4 فرق حاولت التعاقد معه عودة الأسد.. فاردي يقود ليستر للانتصار على رفاق المحمدي وتريزيجيه أبو جبل: مشادة مع ساسي؟ أتعجب كيف تظهر هذه الشائعات متعب: أجري المزيد من الفحوصات لمعرفة سبب الوعكة المفاجئة.. والخطيب عرض علي السفر لألمانيا

بينما يلعب آر بي لايبزج الألماني ضد توتنام الإنجليزي في تمام العاشرة مساء، وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري المصري يلعب المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الجولة 18.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وإليكم مواعيد كل مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

اقرأ أيضا

خطة اتحاد الكرة للتعامل مع فيروس كورونا

رسالة هامة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

4 حالات لتقنية الفيديو في مباراة الإسماعيلي والجونة

تصريحات نارية من مدرب الإسماعيلي

حوار مع علي معلول عن سر الفوز على صن داونز

الدوري المصري دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وعودة ليالي أبطال أوروبا 2 ساعة | الدوري المصري
عبد المنصف: رشحت تاكيس جونياس لـ الزمالك.. و4 فرق حاولت التعاقد معه 3 ساعة | الدوري المصري
عودة الأسد.. فاردي يقود ليستر للانتصار على رفاق المحمدي وتريزيجيه 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
متعب: أجري المزيد من الفحوصات لمعرفة سبب الوعكة المفاجئة.. والخطيب عرض علي السفر لألمانيا 3 ساعة | مصر
أبو جبل: مشادة مع ساسي؟ أتعجب كيف تظهر هذه الشائعات 3 ساعة | الدوري المصري
أبو جبل: ضغطت على سموحة من أجل العودة للزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: أتمنى تكرار حادثة روديجير أمام لايبزيج.. وسأفوز ببطولات مع توتنام 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لتكرار ما لم يحدث سوى مرة واحدة تاريخيا.. الإعلان عن قائمة كولومبيا لبداية حلم مونديال 2022 4 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك