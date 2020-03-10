مواعيد مباريات الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وعودة ليالي أبطال أوروبا

تعود مباريات دوري أبطال أوروبا للاستئناف وتنطلق مباريات العودة لدور الـ16 من البطولة.

وإليكم مواعيد كل مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

ويلعب فالنسيا الإسباني ضد أتالانتا الإيطالي في تمام العاشرة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يلعب آر بي لايبزج الألماني ضد توتنام الإنجليزي في تمام العاشرة مساء، وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري المصري يلعب المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في الجولة 18.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وإليكم مواعيد كل مباريات الإثنين والقنوات الناقلة

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