متعب: أجري المزيد من الفحوصات لمعرفة سبب الوعكة المفاجئة.. والخطيب عرض علي السفر لألمانيا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 00:35

كتب : FilGoal

عماد متعب

قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق إنه سيجري المزيد من الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء لمعرفة سبب الوعكة الصحية التي آلمت به.

وقال متعب لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أشكر كل من حاول الاطمئنان علي وأعتذر لو لم أستطع الرد".

وأضاف "لم أكن أتخيل كل ذلك الحب وسأجري المزيد من الفحوصات لمعرفة سبب المشكلة إن كانت من القلب أم المخ".

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وواصل "كنت مع أصدقائي وعدت لمنزلي وشعرت بأن قدمي اليسرى لا تحملني وطلبت من زوجتي أن تذهب بي إلى المستشفى بشكل عاجل".

وتابع متعب "مكثت لفترة في العناية المركزة وخرجت بعد الاطمئنان بأن كل شيء بخير ولكن سأواصل الفحوصات لمعرفة سبب المشكلة".

وأتم "محمود الخطيب عرض علي السفر لعرض نفسي على الطبيب المعالج له في ألمانيا وكذلك سيد عبد الحفيظ وخالد مرتجي تحدثا معي".

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