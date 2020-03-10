أبو جبل: مشادة مع ساسي؟ أتعجب كيف تظهر هذه الشائعات

تعجب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من الشائعات التي تطوله أو بعض لاعبي الفريق الأبيض في الفترة الماضية

وقال أبو جبل عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يحدث أي شيء بيني وبين فرجاني ساسي".

وأضاف "كيف أدخل في مشادة معه ونحن كنا معنا في السيارة في طريقنا إلى المطار وقت السفر إلى تونس لمواجهة الترجي".

وأكمل "بعدها كنا نجلس أنا وساسي وطارق حامد في المطار منتظرين الطائرة".

وواصل "أيضا لا يوجد أي أزمة في النادي بشأن مستحقات اللاعبين".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد لدينا مستحقات متأخرة لدى النادي ولكن لا نفتعل أي أزمات وعندما حققنا بطولتي السوبر المصري والإفريقي خصص لنا مرتضى منصور رئيس النادي حصة من الأرباح لمكافآت اللاعبين المالية".

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