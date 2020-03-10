مؤتمر مورينيو: أتمنى تكرار حادثة روديجير أمام لايبزيج.. وسأفوز ببطولات مع توتنام

يتمنى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن يقدم أي من لاعبي خصمه المقبل لايبزيج بتسجيل هدفا في شباكه ليساعده في العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل توتنام اليوم الثلاثاء ضيفا على لايبزيج في ملعب ريد بول آرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا في إنجلترا بهدف دون رد.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي قائلا: "نحن الآن متأخرين بهدف دون رد بين شوطي المباراة، وقبل يومين تأخرنا في النتيجة بهدف مقابل لا شيء، إن سألني أي شخص كيف ستسجل أهدافا دون هاري كين وسون هيونج مين وستيفن بيرجوين فهناك طريق عديدة للتسجيل".

وأضاف "أي لاعب من لايبزيج ربما يسجل في مرماه مثلما فعل أنطونيو روديجير معنا في لقاء تشيلسي وتوتنام".

وشدد مورينيو "أؤمن أن توتنام لن يكون فريقي الوحيد الذي لن أفوز معه ببطولات، أنا فزت في كل ناد وأؤمن إنني سأكرر ذلك هنا".

وعن الإصابات التي تضرب فريقه قال: "نحن اعتدنا عليها، فما الفارق بين إصابة خمسة لاعبين أو ستة أو سبعة؟".

وبسؤاله هل يؤمن أن لوكاس مورا يمكنه تكرار أدائه المميز الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا حيث سجل أهدافا متأخرة ليقود السبيرز للمواصلة في البطولة أجاب "لكن دون وجود فيرناندو لوريني إن مررنا الكرة في منطقة الجزاء فلن نفعل ذلك".

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