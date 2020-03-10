مؤتمر مورينيو: أتمنى تكرار حادثة روديجير أمام لايبزيج.. وسأفوز ببطولات مع توتنام

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 00:09

كتب : FilGoal

مورينيو - توتنام

يتمنى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن يقدم أي من لاعبي خصمه المقبل لايبزيج بتسجيل هدفا في شباكه ليساعده في العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل توتنام اليوم الثلاثاء ضيفا على لايبزيج في ملعب ريد بول آرينا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا في إنجلترا بهدف دون رد.

وتحدث مورينيو في المؤتمر الصحفي قائلا: "نحن الآن متأخرين بهدف دون رد بين شوطي المباراة، وقبل يومين تأخرنا في النتيجة بهدف مقابل لا شيء، إن سألني أي شخص كيف ستسجل أهدافا دون هاري كين وسون هيونج مين وستيفن بيرجوين فهناك طريق عديدة للتسجيل".

أخبار متعلقة
نظرة عن قرب على فرق الدوري الصيني.. مكان تواجدهم وانهيار وهجرة وذعر في الكلاسيكو رسميا – إيطاليا تعلن إيقاف الدوري الإيطالي وحظر في البلد بأكملها لتكرار ما لم يحدث سوى مرة واحدة تاريخيا.. الإعلان عن قائمة كولومبيا لبداية حلم مونديال 2022

وأضاف "أي لاعب من لايبزيج ربما يسجل في مرماه مثلما فعل أنطونيو روديجير معنا في لقاء تشيلسي وتوتنام".

وشدد مورينيو "أؤمن أن توتنام لن يكون فريقي الوحيد الذي لن أفوز معه ببطولات، أنا فزت في كل ناد وأؤمن إنني سأكرر ذلك هنا".

وعن الإصابات التي تضرب فريقه قال: "نحن اعتدنا عليها، فما الفارق بين إصابة خمسة لاعبين أو ستة أو سبعة؟".

وبسؤاله هل يؤمن أن لوكاس مورا يمكنه تكرار أدائه المميز الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا حيث سجل أهدافا متأخرة ليقود السبيرز للمواصلة في البطولة أجاب "لكن دون وجود فيرناندو لوريني إن مررنا الكرة في منطقة الجزاء فلن نفعل ذلك".

اقرأ أيضا

خطة اتحاد الكرة للتعامل مع فيروس كورونا

رسالة هامة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

4 حالات لتقنية الفيديو في مباراة الإسماعيلي والجونة

تصريحات نارية من مدرب الإسماعيلي

حوار مع علي معلول عن سر الفوز على صن داونز

مورينيو توتنام ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد المنصف: رشحت تاكيس جونياس لـ الزمالك.. و4 فرق حاولت التعاقد معه 6 دقيقة | الدوري المصري
عودة الأسد.. فاردي يقود ليستر للانتصار على رفاق المحمدي وتريزيجيه 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
متعب: أجري المزيد من الفحوصات لمعرفة سبب الوعكة المفاجئة 15 دقيقة | مصر
أبو جبل: مشادة مع ساسي؟ أتعجب كيف تظهر هذه الشائعات 21 دقيقة | الدوري المصري
أبو جبل: ضغطت على سموحة من أجل العودة للزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: أتمنى تكرار حادثة روديجير أمام لايبزيج.. وسأفوز ببطولات مع توتنام 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لتكرار ما لم يحدث سوى مرة واحدة تاريخيا.. الإعلان عن قائمة كولومبيا لبداية حلم مونديال 2022 ساعة | أمريكا
بيان رسمي من وزارة الرياضة بخصوص فيروس كورونا والخطوات المقبلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك