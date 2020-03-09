لتكرار ما لم يحدث سوى مرة واحدة تاريخيا.. الإعلان عن قائمة كولومبيا لبداية حلم مونديال 2022

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا قائمة فريقه المستدعاة لملاقاة فنزويلا وتشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويبدأ منتخب كولومبيا حلم التأهل للمونديال في الـ26 من شهر مارس الجاري على أرضية بمواجهة فنزويلا قبل أن يسافر لتشيلي لملاقاة منتخبها في الـ31 من الشهر ذاته.

وشارك منتخب كولومبيا في النسختين الأخيرتين وبلغ في 2014 ربع النهائي وفي 2018 دور الـ16.

ولم يسبق لمنتخب كولومبيا التأهل لثلاث نسخ من كأس العالم بشكل متتالي سوى مرة واحدة من 1990 مرورا بـ1994 ثم 1998.

وجاءت قائمة كولومبيا كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا (نابولي الإيطالي) – ألفارو مونتيرو (توليما) – كاميلو فارجاس (أتلاس المكسيكي) – إيفان أربوليدا (بانفيلد الأرجنتيني)

الدفاع: دافينسون سانشيز (توتنام الإنجليزي) - خيسون موريّو (سيلتا فيجو الإسباني) – بيرناردو إسبينوسا (إسبانيول) – جيري مينا (إيفرتون الإنجليزي) جون لوكومي (جينك البلجيكي) – ويليام تيسيّو (ليون المكسيكي) – ستيفان ميدينا (مونتيري المكسيكي) - سانتياجو أرياس (أتليتكو مدريد الإسباني) – دانييل مونيوز (أتليتكو ناسيونال) – فرانك فابرا (بوكا جونيورز الأرجنتيني) – فيكتور كانتيّو (كورينثيانس البرازيلي) –– خوان موخيكا (جيرونا الإسباني)

الوسط: خورمان كامبوزانو (بوكا جونيورز الأرجنتيني) – إيدير ألفاريز (كلوب بروج البلجيكي) – خيفرسون ليرما (بورنموث الإنجليزي) – ستيفن ألزاتي (برايتون الإنجليزي) –- ماتيوس أوريبي (بورتو البرتغالي) – خوان كوادرادو (يوفنتوس الإيطالي) – يايرو مورينو (ليون المكسيكي) – جيمس رودريجيز (ريال مدريد الإسباني) – خوان كينتيرو (ريفر بليت الأرجنتيني) – فيلمار باريوس (زينيت سان بطرسبرج الروسي)

الهجوم: راداميل فالكاو (جالاتسراي التركي) - دوفان زاباتا (أتالانتا الإيطالي) – لويس مورييل (أتالانتا الإيطالي) – سيباستيان فيّا (بوكا جونيورز الأرجنتيني) – جون كوردوبا (كولن الألماني) – ألفريدو موريلوس (رينجرز الاسكتلندي) – رافاييل بورّي (ريفر بليت الأرجنتيني) – كريستيان بورخا (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

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