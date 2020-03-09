بيان رسمي من وزارة الرياضة بخصوص فيروس كورونا والخطوات المقبلة

أصدرت وزارة الشباب والرياضية بيانا رسميا كشفت من خلاله عن عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماع مع قيادات الوزارة بسبب فيروس كورونا.

واجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الإثنين مع قيادات الوزارة وذلك للتحضير لحملة "لتعريف المجتمع الشباب والرياضي بفيروس كورونا والعمل على وضع خطط استباقية تحضيرية على مستوى مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية".

وشدد أشرف صبحي على "أهمية توعية الشباب المصري بالفيروس ومخاطبة شبابي ورياضي مصر للعمل على تقليل الإصابة والوقاية من المرض".

وستعمل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة على "التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب على مستوي المحافظات".

وتسبب فيروس كورونا بإصابة أكثر 100 ألف شخص حول العالم، مع وفاة أكثر من 3500 شخص حول العالم.

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