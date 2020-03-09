حسام عاشور وسر الرقم 34

وضع قدمه في الملعب وهو يرتدي قميص الأهلي لأول مرة في موسم 2003/2004.. وبعد أكثر من 16 موسما أصبح حسام عاشور هو أكثر لاعب مصري حقق بطولات مع الأندية المصرية في التاريخ.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

36 بطولة مع الأهلي ما بين الدوري وكأس مصر والسوبر المصري والبطولات الإفريقية حققها حسام عاشور مع الفريق الأحمر. ليصبح أكثر لاعب في تاريخ الكرة المصرية تحقيقا للبطولات مع الأندية.

المسمار كما يلقبه الجميع حقق الكثير والكثير من الإنجازات مع الأهلي، واليوم يحتفل حسام عاشور قائد الأهلي بعيد ميلاده رقم 34.

أما في الملعب مر على حسام عاشور الكثير والكثير من اللاعبين والأجيال في الأهلي خلال 16 عاما له مع الفريق الأول في القلعة الحمراء.

16 موسما لحسام عاشور في وسط ملعب الأهلي لعب جواره الكثير والكثير من اللاعبين.

اعتزل من اعتزل ورحل من رحل والبعض فقط يتبقى حتى الآن.. ويظل حسام عاشور متواجدا في خط وسط الأهلي لأكثر من 16 عاما.

34 لاعبا.. نعم كما قرأت العدد صحيح. وهو عدد اللاعبين الذين زاملوا حسام عاشور في خط وسط الأهلي منذ تصعيده للفريق الأول وحتى يوم عيد ميلاده رقم 34.

FilGoal.com يستعرض معكم أسماء اللاعبين الـ34 لاعبا لعبوا جوار حسام عاشور في خط وسط الأهلي حتى الموسم الحالي 2019/2020.

1- هادي خشبة

2- محمود شيكو

3- حسن مصطفى

4- محمد شوقي

5- أحمد حسن استاكوزا

6- أنيس بوجلبان

7- معتز إينو

8- حسين علي

9- هيثم الفزاني

10- محمد محمود نانو

11- أكوتي منساه

12- أحمد فتحي

13- حسام غالي

14- أحمد حسن

15- مصطفى شبيطة

16- شهاب الدين

17- عبد الله فاروق

18- هشام محمد

19- أحمد خيري

20- عبد الله السعيد

21- أحمد نبيل مانجا

22- محمد رزق

23- هيندريك

24- صالح جمعة

25- عمرو السولية

26- رامي ربيعة

27- أكرم توفيق

28- عمرو بركات

29- كريم نيدفيد

30- ناصر ماهر

31- حمدي فتحي

32- محمد محمود

33- أليو ديانج

34- محمود متولي

وقد يرتفع عدد هؤلاء اللاعبين أكثر وأكثر إذا أبرم الأهلي صفقات أخرى لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم المقبل.

ليظل حسام عاشور صادما ومستمرا في خط وسط الأهلي لما يقرب من 16 موسما.

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