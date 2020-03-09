إنتر ميلان ينسحب من مباراة الشباب في دوري الأبطال بسبب كورونا

أعلن نادي إنتر ميلان أن فريق الشباب تحت 19 عاما لن يشارك ضد ستاد رين الفرنسي، في دور الـ 16 من دوري شباب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء المقبل في فلورنسا.

وذكر إنتر في بيانه أن قرار النادي يأتي لحماية الصحة العامة كهدف رئيسي له، إلى جانب متابعة حماية صحة لاعبيه وأعضائه وموظفيه.

وأشار إلى أنه مع الإقرار بالأهمية الكبيرة لهذه المباراة وإدراكا لحقيقة أن عدم التواجد سيؤدي تلقائيا إلى اعتبار النتيجة خسارة الفريق بنتيجة 0-3، إلا أن إنتر قرر عدم لعب المباراة.

كما قرر إنتر بداية من اليوم الاثنين من اليوم تعليق جميع أشكال النشاط في قطاع الشباب بالنادي.

ماذا يحدث؟

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إقامة كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل دون جماهير.

وأعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الدوري سيتم إيقافه في حال إصابة أي لاعب بالفيروس. ( اقرأ تصريحاته )

لكن القرار لم ينل رضا رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي والذي يطالب بإيقاف الدوري الإيطالي بسبب انتشار الفيروس.

وبكلمات مؤثرة من ماريو بالوتيللي مهاجم بريشيا أعلن اتفاقه مع مطالب رئيس رابطة اللاعبين، وطالب يإيقاف الدوري بسبب الحفاظ على حياة اللاعبين وعائلاتهم. ( اقرأ ماذا قال )

ثم تسببت توصية جديدة من فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي بإيقاف الدوري بسبب فيروس كورونا في حدوث حالة فوضى قبل دقيقة واحدة من إنطلاق مباراة بارما وسبال بدون جماهير في الجولة الـ26، لكن رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التوصية وأقيمت المباريات أمس الأحد بشكل عادي دون جماهير. ( اقرأ التفاصيل )

قبل أن يُعلن تأكد إصابة المدافع أليساندرو فافالي في فريق ريجيانا الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إيطاليا بفيروس الكورونا. ( اقرأ التفاصيل )

كما أعلن فريق برو فيرتشيلي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي تعليق تدريباته والمشاركة في المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا. ( اقرأ التفاصيل )

وطالب فيليبو إنزاجي أسطورة الكرة الإيطالية والمدير الفني الحالي لفريق بينفينتو متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي بإيقاف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن إيطاليا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا وفقا للتقارير ووصلت حالات الوفاة إلى 366.