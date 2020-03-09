رغم الموسم التاريخي.. إنزاجي يطالب بإيقاف المسابقات الإيطالية بسبب كورونا

طالب فيليبو إنزاجي أسطورة الكرة الإيطالية والمدير الفني الحالي لفريق بينفينتو متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي بإيقاف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويضع بينفينتو قدما ونصف في الدوري الإيطالي الممتاز الموسم المقبل، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية بفارق 20 نقطة عن كروتوني صاحب المركز الثاني الذي يصعد أيضا مباشرة.

وقال إنزاجي لوكالة "ANSA" للأنباء: "هذا وقت صعب للحديث عن كرة القدم، فاللاعبون يستحقون العودة للملعب بمدرجات ممتلئة بالجماهير والاحتفال بالموسم التاريخي".

وتابع "أتمنى أن يتخذوا قرارا بإيقاف كل شيء، فمواصلة المضي قدما بهذه الطريقة ليس منطقيا".

ثم أوضح "الفريق يستحق الاحتفال مع جماهيره، فنحن لا نستمتع بأي شيء في الوقت الحالي".

وأتم بطل العالم السابق "الصحة تأتي أولا، كرة القدم يجب أن تعود عندما يكون الوقت مناسبا".

وفاز بينفينتو أمس الأحد على ضيفه بيسكارا 4-0 دون حضور جماهير.

ولم يلعب بينفينتو في الدوري الإيطالي الممتاز سوى مرة واحدة في تاريخه موسم 2017-2018.

ماذا يحدث؟

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إقامة كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل دون جماهير.

وأعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الدوري سيتم إيقافه في حال إصابة أي لاعب بالفيروس. ( اقرأ تصريحاته )

لكن القرار لم ينل رضا رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي والذي يطالب بإيقاف الدوري الإيطالي بسبب انتشار الفيروس.

وبكلمات مؤثرة من ماريو بالوتيللي مهاجم بريشيا أعلن اتفاقه مع مطالب رئيس رابطة اللاعبين، وطالب يإيقاف الدوري بسبب الحفاظ على حياة اللاعبين وعائلاتهم. ( اقرأ ماذا قال )

ثم تسببت توصية جديدة من فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي بإيقاف الدوري بسبب فيروس كورونا في حدوث حالة فوضى قبل دقيقة واحدة من إنطلاق مباراة بارما وسبال بدون جماهير في الجولة الـ26، لكن رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التوصية وأقيمت المباريات أمس الأحد بشكل عادي دون جماهير. ( اقرأ التفاصيل )

قبل أن يُعلن تأكد إصابة المدافع أليساندرو فافالي في فريق ريجيانا الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إيطاليا بفيروس الكورونا. ( اقرأ التفاصيل )

كما أعلن فريق برو فيرتشيلي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي تعليق تدريباته والمشاركة في المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا. ( اقرأ التفاصيل )

يذكر أن إيطاليا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا وفقا للتقارير ووصلت حالات الوفاة إلى 366.

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