فريق إيطالي يعلن وقف التدريبات ومقاطعة المباريات بسبب كورونا

أعلن فريق برو فيرتشيلي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي تعليق تدريباته والمشاركة في المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس النادي ماسيمو سيكوندو في مؤتمر صحفي: "من اليوم، سنتوقف عن التدريب وخوض المباريات الرسمية والودية حتى نهاية حالة طوارئ فيروس كورونا".

وتابع "أتمنى أن يتخذ اتحاد الكرة غدا قرارا بوقف كل البطولات الاحترافية والتدريبات الجماعية".

واستدرك "سيتم السماح للاعبين بالتدريب بأمان بمفردهم أو في مجموعات بحد أقصى 4 أفراد، وفقا للبرامج التي يقدمها المدرب".

ثم أضاف "بصراحة، لا أشعر بأنني يجب أن أعرض صحة اللاعبين وأصدقائهم وأفراد أسرهم ومعارفهم للخطر، فالتدريبات والمباريات بين 25 أو 30 لاعبا خطيرة ولا يمكن إدارتها بأمان".

وواصل "إذا كان علينا أن نخسر المباريات دون لعب، سنخسرها دون مشاكل ونحن مصممون على المضي في طريقنا، لأن أمن الناس يأتي أولا".

وأتم "نأمل أن نراكم مرة أخرى قريبا على أرض الملعب، لأن هذا سيعني أن حالة الطوارئ الخطيرة ستنتهي".

ماذا يحدث؟

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إقامة كافة الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل دون جماهير.

وأعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن الدوري سيتم إيقافه في حال إصابة أي لاعب بالفيروس. ( اقرأ تصريحاته )

لكن القرار لم ينل رضا رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي والذي يطالب بإيقاف الدوري الإيطالي بسبب انتشار الفيروس.

وبكلمات مؤثرة من ماريو بالوتيللي مهاجم بريشيا أعلن اتفاقه مع مطالب رئيس رابطة اللاعبين، وطالب يإيقاف الدوري بسبب الحفاظ على حياة اللاعبين وعائلاتهم. ( اقرأ ماذا قال )

ثم تسببت توصية جديدة من فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي بإيقاف الدوري بسبب فيروس كورونا في حدوث حالة فوضى قبل دقيقة واحدة من إنطلاق مباراة بارما وسبال بدون جماهير في الجولة الـ26، لكن رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التوصية وأقيمت المباريات أمس الأحد بشكل عادي دون جماهير. ( اقرأ التفاصيل )

قبل أن يُعلن تأكد إصابة المدافع أليساندرو فافالي في فريق ريجيانا الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إيطاليا بفيروس الكورونا. ( اقرأ التفاصيل )

يذكر أن إيطاليا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا وفقا للتقارير ووصلت حالات الوفاة إلى 366.

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