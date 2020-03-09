وزير الرياضة الفرنسية: مباريات الدوري بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 09 مارس 2020 - 15:04

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

أعلنت روكسانا ماراسينيانو وزير الرياضة الفرنسية إقامة مباريات الدوري الفرنسي بدون جماهير حتى يوم ١٥ من شهر أبريل أو بحضور عدد محدود من المشجعين.

وصرحت روكسانا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "في هذه الفترة، إقامة المباريات بدون جماهير هي تعليماتنا لتنظيم المسابقات الرياضية الاحترافية".

وأضافت "التأجيل سيتسبب في ازدحام الأجندة، وهو أمر ليس متاح".

أخبار متعلقة
الحكومة الإنجليزية تستبعد إلغاء أي أحداث رياضية أو إقامتها بدون جماهير بسبب كورونا تقرير: خوفا من فيروس كورونا.. مباراة برشلونة ونابولي قد تكون بدون جماهير فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا بسبب كورونا

وتقام مباريات الدوري الفرنسي بدون جماهير أو بحضور عدد محدود لا يزيد عن ١٠٠٠ مشجع حتى يوم ١٥ من الشهر المقبل.

وكان أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي قد أعلن في وقت سابق عن حظر التجمعات في الدولة حتى ١٠٠٠ شخص بسبب تفشي فيروس كورونا.

فرنسا من ضمن أكثر الدول التي تعرضت لتفشي فيروس كورونا إذ رصدت حتى يوم الأحد ١١٢٦ حالة مصابة مع ١٩ حالة وفاة.

وأوصت الشرطة الفرنسية في وقت سابق بإقامة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ١٦ من دوري الأبطال بدون جماهير. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد

الرجاء عن عقوبة كاف: سنشكو مازيمبي

الرجاء: مواجهة الزمالك دون حضور جماهير؟ القرار في يد جهات سيادية

وزير الرياضة يوضح.. مصير الدوري المصري مع انتشار كورونا

وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف استاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال

فيروس كورونا كورونا في فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – معلول: السفر مبكرا أفادنا كثيرا ضد صن داونز.. وتراجعت عن اتباع طريقة جورجينيو 10 دقيقة | الدوري المصري
كلوب يتغنى بمحمد صلاح 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاستخدام الأول لتقنية حكم الفيديو في تاريخ الدوري المصري 28 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: لماذا توقف الدوري؟ هل أرادوا أن ندعم الأهلي والزمالك في السوبر 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) الجونة.. التدخل الأول من الفيديو ساعة | الدوري المصري
إنتر ميلان ينسحب من مباراة الشباب في دوري الأبطال بسبب كورونا ساعة | أوروبا
تقرير: شكوك حول لحاق مبابي بمواجهة دورتموند بسبب المرض ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يبرر غياب الشناوي في الفترة الأخيرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك