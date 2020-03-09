وزير الرياضة الفرنسية: مباريات الدوري بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

أعلنت روكسانا ماراسينيانو وزير الرياضة الفرنسية إقامة مباريات الدوري الفرنسي بدون جماهير حتى يوم ١٥ من شهر أبريل أو بحضور عدد محدود من المشجعين.

وصرحت روكسانا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "في هذه الفترة، إقامة المباريات بدون جماهير هي تعليماتنا لتنظيم المسابقات الرياضية الاحترافية".

وأضافت "التأجيل سيتسبب في ازدحام الأجندة، وهو أمر ليس متاح".

وتقام مباريات الدوري الفرنسي بدون جماهير أو بحضور عدد محدود لا يزيد عن ١٠٠٠ مشجع حتى يوم ١٥ من الشهر المقبل.

وكان أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي قد أعلن في وقت سابق عن حظر التجمعات في الدولة حتى ١٠٠٠ شخص بسبب تفشي فيروس كورونا.

فرنسا من ضمن أكثر الدول التي تعرضت لتفشي فيروس كورونا إذ رصدت حتى يوم الأحد ١١٢٦ حالة مصابة مع ١٩ حالة وفاة.

وأوصت الشرطة الفرنسية في وقت سابق بإقامة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ١٦ من دوري الأبطال بدون جماهير. (طالع التفاصيل)

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