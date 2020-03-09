سكرتير الرياضة في كتالونيا: مباراة برشلونة ونابولي يجب أن تلعب بدون جماهير

قال جيرارد فيجيراس السكرتير العام للرياضة في كتالونيا، إن مواجهة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال يجب أن تقام بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا. وذلك في تصريحاته لإذاعة "راك ١" الإسبانية.

وصرح فيجراس قائلا: "في ضوء الإجراءات الطبية الوقائية والتطورات الأخيرة ومع الوضع في الحسبان كم الخطر الموجود في إيطاليا".

وأضاف "مباراة برشلونة ونابولي يجب أن تلعب بدون جماهير".

وواصل "لم يتخذ قرار بعد، غدا سيكون هناك اجتماع مع النادي، والوقاية والحذر هم أساس الحوار".

وأكمل "نحن في التواصل مع برشلونة ونمدهم بالمعلومات، يجب أن نحلل كل قضية بقضية وأسبوع بأسبوع".

تقارير إسبانية قالت في وقت سابق إن ممثلي الحكومة والصحة الإسبانية سيجتمعون مع برشلونة لاتخاذ قرار نهائي بشأن إقامة المباراة بدون جماهير من عدمه والحرص على اتخاذ كافة التدابير الوقائية. (طالع التفاصيل)

إيطاليا ضمن أكثر ٥ دول تأثرت بفيروس كورونا مع الصين وكوريا الجنوبية وإيران وفرنسا، ولديها حتى يوم الأحد ٣٦٦ حالة وفاة وأكثر من ٦٠٠٠ مصاب بالفيروس.

تفشي الفيروس في إيطاليا، دفع السلطات الإسبانية للتفكير بجدية حول إقامة المباراة بدون جماهير خوفا من نقل العدوى، رغم أن مدينة نابولي في جنوب إيطاليا ليست ضمن المناطق التي تفشت بها العدوى بشكل كبير.

وتحدثت أنا فيليا من قسم الطب الوقائي وعلم الأوبئة بمستشفى كلينيك دي برشلونة قائلة: "إن كانت تلك الإجراءات لازمة فيجب أن تتم، كنت أتحدث مع أحد الأشخاص وقال لي إن الفيروس غير مجرى حياته، فقلت له إنه غير مجرى حياة ملايين".

وتابعت "إن أوصت السلطات بذلك فيجب أن ينتبهوا، لأنه في مثل تلك الحالات الثقة عامل أساسي".

برشلونة يواجه ضيفه نابولي ضمن إياب دور الـ١٦ من دوري الأبطال يوم ١٨ من الشهر الجاري، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة ١-١ في إيطاليا.

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