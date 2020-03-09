ميلنر: مواجهة أتليتكو مدريد؟ سنجعلها ليلة تاريخية جديدة في أنفيلد

الإثنين، 09 مارس 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ليفربول مع جماهيرهم عقب إقصاء برشلونة

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن يلعب جمهور الريدز دورا كبيرا في مواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 0-1 في لقاء الذهاب بإسبانيا.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من الجيد أننا سندخل هذه المباراة بعد تحقيق انتصار محلي أمام بورنموث".

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وأضاف "لم تتوقف جماهيرنا عن تشجيعنا أمام بورنموث، ونحن متأكدون من حضورهم بأكبر عدد لمؤازرتنا يوم الأربعاء أيضًا، ستكون ليلة استثنائية".

وشدد اللاعب الإنجليزي "علينا التأكد من بذلنا أقصى ما في وسعنا لقلب النتيجة لصالحنا".

وتابع "نحن نعرف أننا سنواجه خصمًا صعبًا ومنظمًا، ولكننا نأمل في تعويض التأخر بهدف في مباراة الذهاب وحسم التأهل لصالحنا في ليلة تاريخية جديدة بملعب أنفيلد".

ليفربول يحتاج لـ6 نقاط فقط من مباريات التسعة المتبقية في الدوري الإنجليزي ليحقق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

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جيمس ميلنر ليفربول أتليتكو مدريد
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