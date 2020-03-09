موندو ديبورتيفو: ليفربول سيواجه منافسة قوية من برشلونة على تيمو فيرنر

الإثنين، 09 مارس 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر

يبدو أن ليفربول لن يواجه منافسة فقط من داخل إنجلترا على ضم تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزج، بل أيضا من خارجها وبالتحديد برشلونة وإنتر ميلان، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن برشلونة وإنتر ميلان كلاهما يسعى لضم فيرنر تماما مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، الأمر الذي يعني أن مهمة الحمر لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأشار التقرير إلى أن إنتر تواصل بالفعل مع لايبزج لبحث إمكانية ضم اللاعب، في حين أن برشلونة يراقب وضع اللاعب، خاصة وأن هدفه أيضا ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

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وانضم فيرنر صاحب الـ23 عاما إلى لايبزج قادما من شتوتجارت في صيف 2016 بمبلغ 14 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي الألماني خلال الموسم الجاري في 35 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 27 هدفا وصنع 11 آخرين.

فيرنر لعب ٢٩ مباراة دولية مع منتخب ألمانيا منذ صيف ٢٠١٧ وسجل خلالها ١١ هدفا، ومن المتوقع أن يكون المهاجم الأساسي في بطولة يورو ٢٠٢٠ مع الماكينات.

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