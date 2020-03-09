عكس توصيات وزير الصحة الألماني.. لايبزيج يقرر حضور الجماهير أمام توتنام

قررت مدينة لايبزيج الألمانية السماح لجمهور فريقهم بحضور مواجهة توتنام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف لايبزيج فريق توتنام مساء الثلاثاء، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد.

ووفقا لموقع آر بي لايف الألماني فوافق بوخارد جونج عمدة لايبزيج إقامة المباراة بحضور الجماهير.

وتعتمد مدينة لايبزيج على نقطتين رئيسيتين الأولى أن بريطانيا ليست منطقة خطر ناحية فيروس كورونا والأخرى أن قرار التوصيات لم يشمل الأحداث الخارجية.

وأوصى ينس سبان وزير الصحة الألماني أمس الأحد بإلغاء أي أحداث تضم أكثر من 1000 متفرج.

ولم يتم اتخاذ قرارات رسمية حكومية من ألمانيا بشأن التجمعات حتى الآن.

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