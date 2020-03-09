مران الزمالك – جلسة علاجية لـ أوناجم.. تحية من كارتيرون للاعبين وساسي يعود الثلاثاء

يخضع جناح الزمالك محمد أوناجم لجلسة علاجية وتأهيلية على هامش مران الأبيض اليوم الإثنين.

وبحسب الموقع الرسمي للأبيض، فإن الجلسة تأتي ضمن البرنامج الموضوع للاعب المغربي من الجهاز الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة قبل مواجهة الإياب ضد الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين، وجه فيها التحية لهم على ما قدموه من تتويج بالسوبر الإفريقي والمحلي، والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، حيث أكد لهم بحسب الموقع الرسمي أن الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا ينقصه خطوتين فقط، وأنه على ثقة بقدرة اللاعبين على تخطي العقبات والتتويج باللقب.

كما طالب الفرنسي اللاعبين بطوي الصفحة الإفريقية في الوقت الحالي والتركيز في مباريات الدوري التي يستهلها الفريق بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس.

واكتفت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا ضد الترجي بأداء تدريبات تأهيلية في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وفي صالة الجيم بالنادي على هامش المران.

ولم يشارك سوى طارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود حمدي "الونش" في تدريبات الكرة من المجموعة الأساسية، بعد أداء التأهيل.

وخضع الرباعي، حازم إمام ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، لفقرة تأهيلية في الجيم.

وسمح الجهاز للظهير الشاب أحمد عيد بالمشاركة مع فريق مواليد 2001 ضد حرس الحدود عصر اليوم الإثنين في بطولة الجمهورية، توفيرا لأقوى احتكاك ممكن للاعب وتجهيزه للفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود فرجاني ساسي للقاهرة يوم الثلاثاء بعد انتهاء الإجازة القصيرة التي حصل عليها من الجهاز الفني للفريق.

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