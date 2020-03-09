قائد أتليتكو مدريد: هزائم ليفربول الأخيرة لن تؤثر على مباراة دوري الأبطال

الإثنين، 09 مارس 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

ليفربول - أتليتكو

يؤمن كوكي قائد أتليتكو مدريد أن الهزائم الثلاثة التي تلقاها منافسه ليفربول في مبارياته الخمسة الأخيرة لن توثر عن أداء الريدز في مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

وقال كوكي في تصريحات أبرزتها جريدة ماركا: "نحن ذاهبون إلى ملعب أنفيلد للقتال، ليفربول خصم كبير وسيكون الأمر صعباً للغاية".

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وأضاف "ليفربول حامل لقب البطولة، سيتعين علينا القيام بعمل رائع للمضي قدماً نحو ربع النهائي".

وواصل "لقد تعرض ليفربول لبعض الهزائم ولكن لا شيء يؤثر على دوري أبطال أوروبا".

ليفربول خسر من أتليتكو في دوري الأبطال ثم من واتفورد في الدوري وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما فاز على وست هام يونايتد وبورنموث في الدوري.

وتابع كوكي "علينا أن نتعلم مما حدث تورينو العام الماضي أمام يوفنتوس حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى".

وانتزع يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

ليفربول يحتاج لـ6 نقاط فقط من مباريات التسعة المتبقية في الدوري الإنجليزي ليحقق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

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