ساري: ديبالا يكون مدمرا عندما يشارك كبديل

الإثنين، 09 مارس 2020 - 12:38

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين - يوفنتوس - أودينيزي - كأس إيطاليا

علل ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أسباب عدم الدفع بمهاجمه باولو ديبالا كأساسي في لقاء إنتر وأكثر من مباراة هذا الموسم.

حقق البيانكونيري فوزا ثمينا على إنتر في قمة الدوري الإيطالي بفضل هدفي آرون رامسي وباولو ديبالا.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "البدء بخوان كوادرادو في المقدمة كان من شأنه أن يتركنا دون حل دفاعي، لهذا السبب بدأنا بدوجلاس كوستا في هذا المركز".

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وأضاف "بعد ذلك، كان من الجيد أن تكون قادرًا على إشراك ديبالا، لأنه يكون مدمرًا عندما يدخل إلى الملعب كبديل".

وأكمل المدرب الإيطالي "جونزالو إيجواين ضحى كثيرًا، وقدم أداء دفاعي كبير".

واستعاد يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مجددا بالفوز على إنتر بهدفين دون رد في قمة صامتة دون حضور الجماهير.

وأقيمت المباراة بدون حضور جماهيري بناء على إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون الفريقين في شوط سيطر فيه يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني استغل أرون رامسي تأخر دفاع إنتر وسجل الهدف الأول في الدقيقة 55.

وبمهارة فردية رائعة أضاف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد مراوغة أشلي يونج وسدد أرضية قوية.

وبذلك رفع يوفنتوس رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري من 26 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

أما إنتر فيحل في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

وكانت هنالك نية لتأجيل مسابقة الدوري الإيطالي لفترة غير محددة بسبب فيروس كورونا، بعد مطالبة وزير الرياضة الإيطالي ظهر اليوم الأحد رابطة الدوري بالتأجيل.

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